Bub bietet sich bei Rewe für Billig-Lohn via Aushang an: „Wenn ja, dann bin ich ihr Detektiv“

Von: Anna Lorenz

Rewe bietet, wie viele Supermärkte, ein Brett für Aushänge an. Was in der Filiale Köln-Lövenich nun aufgetaucht ist, sieht man nicht alle Tage – und ist, bei allem gebotenen Ernst, einfach zuckersüß.

Köln – Der Tatort: Die Rewe-Filiale in Köln-Lövenich. Der Täter: Fritz, mutmaßlich Schüler der Johanniter-Grundschule. Das Beweisstück: Ein Zettel am Aushangbrett. Doch hier handelt es sich nicht etwa um ein Delikt, sondern ein entzückendes Angebot, das Herzen schmelzen lässt.

Rewe: Schüler lanciert mysteriösen Aushang: „Mir können Sie vertrauen“

Die Jugend ist gegenwärtig nicht zu beneiden. Erst schränkte die Corona-Pandemie Freizeitaktivitäten stark ein und zwang zum Tragen einer Maske im Unterricht. Nun wütet in der Ukraine ein Krieg und die Energiekrise treibt überall die Preise in die Höhe. Genug Gründe für die jüngeren Mitbürger, sich vorrangig mit eigenen Problemen beschäftigen zu dürfen.

Wie ein Aushang bei Rewe nun zeigt, haben Kinder jedoch trotz alledem den Wunsch, im Dienste der Allgemeinheit Gutes zu tun. So lässt sich in Köln ein Detektiv für Probleme aller Art engagieren – und das zum äußerst attraktiven Preis von zwei Euro je Fall.

Rewe: Schüler bietet Ermittlungsdienste an: „Ich bin Ihr Detektiv!“

Wem das alles zu kryptisch erscheint, sollte einen Blick auf diesen Zettel werfen, der auf Twitter geteilt wurde und sich im Original in der Rewe-Filiale Köln-Lövenich finden lässt. Detektiv Fritz, den man ganz diskret via des Briefkastens gegenüber besagter Grundschule kontaktieren kann, bietet nämlich seine Dienste an – und ihm „können Sie vertrauen“.

„Lieber Irgendwer! Haben Sie irgendein Problem? Wenn ja, dann bin ich Ihr Detektiv!“, stellt der junge Ermittler selbstbewusst klar und beteuert: „Wenn Sie jetzt das Gefühl haben: ‚Das ist ein böser Jemand‘, dann liegen Sie falsch!!!“. Auch der Konkurrenz versichert der Meisterdetektiv: „Liebe Polizei, ich möchte nicht Ihren Job übernehmen, das ist nur mein Hobby.“ Freilich todernst – und dennoch kann man sich nicht dem Eindruck erwehren, dass sich das Allersüßeste in dieser Rewe-Filiale offensichtlich jenseits der Schokoladenregale befindet. (askl)