Dramatisches Unglück im Rhein: Vater und vier Kinder drohen zu ertrinken - Passanten reagieren goldrichtig

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Schiff fährt auf dem Rhein mit Niedrigwasser. (Symbolbild) © René Priebe/PR-Video/dpa/Archivbild

Ein Vater und seine vier kleinen Kinder geraten im Rhein in Not. Passanten und ein zufällig in der Nähe anwesender Feuerwehrmann verhindern Schlimmeres.

Wesseling - Es ist ein furchtbares Unglück, das durch Passanten und Einsatzkräfte im letzten Moment gerade noch verhindert werden konnte. Ein Vater war mit seinen vier Kindern am Rhein bei Wesseling südlich von Köln im Wasser, als ein vorbeifahrendes und dann ankerndes Tankschiff einen lebensbedrohlichen Sog entwickelt hatte. Die ganze Familie geriet in Not, der Vater verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Passanten und Rettungskräfte retten im letzten Moment alle vier Kinder und den Familienvater.

Es sollte ein unbeschwerter Badeausflug werden und endete in einer Katastrophe: die vier Kinder im Alter von zwei, sechs, acht und neun Jahren waren gemeinsam mit ihrem Vater am Dienstagabend an einem beliebten Strand des Ortes im Wasser. Als die Familie im Wasser spielte, habe ein vorbeifahrendes und dann ankerndes Tankschiff vermutlich einen Sog entwickelt. So beschreibt Wesselings Feuerwehrchef André Bach am Mittwoch die Situation. Das große Glück der jungen Familie: der Feuerwehrchef war zufällig in der Nähe.

„Es war äußerst knapp und hätte schlimm enden können. Gott sei Dank geht es allen besser, aber sie sind noch im Krankenhaus“, so Bach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Demnach hätten auch Ersthelfer, die am Strand waren, sofort eingegriffen. Wie Bach weiter erklärt, wurden der Vater und das jüngste Kind durch den Sog unter Wasser gezogen. Auch die anderen drei spielenden Kinder gerieten in Not. Der Familienvater habe es selbstständig geschafft, das zwei Jahre alte Kind unter Wasser zu finden und zu retten. Zwischenzeitlich habe der Mann das Bewusstsein verloren. Alle fünf Personen konnten anschließend von Rettungskräften gerettet werden, niemand habe reanimiert werden müssen.

Lebensgefahr beim Schwimmen im Rhein - Ganze Familie kommt in Klinik

Nach einer Erstbehandlung durch Notärzte und Rettungskräfte kam die Familie in eine Klinik. Die Feuerwehr war mit etwa 20 Kräften vor Ort. Bach: „Für alle war der Einsatz sehr belastend, auch wenn es gut ausgegangen ist.“ Der Brandamtsrat warnte angesichts zahlreicher Notfälle an Gewässern in den vergangenen Wochen nochmals eindringlich davor, im Rhein schwimmen oder baden zu gehen. Der Fluss könne wegen der Strömungen und des Schiffsverkehrs lebensgefährlich sein. Daran ändere auch das momentane Niedrigwasser nichts.

Im vergangenen Sommer hatte sich ein Drama im Rhein abgespielt. Drei junge Teenager waren schwimmen gegangen, alle drei wurden kurz darauf tot geborgen.