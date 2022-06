Wiesn-Feeling in Düsseldorf: „Bayern Tower“ steht bald in NRW

Von: Oliver Schmitz

Teilen

Der „Bayern Tower“ ist eine der größten Attraktionen der Rheinkirmes in Düsseldorf 2022. (IDZRW-Montage) © Spöttel Picture/Imago & Marius Becker/dpa

Auf der Rheinkirmes 2022 wird es neue Fahrgeschäfte geben. So kommt der „Bayern Tower“ erstmals nach Düsseldorf. Er ist der „höchste Maibaum der Welt“.

Düsseldorf – In Düsseldorf steht die Rheinkirmes 2022 bevor. Ab dem 15. Juli werden nach zweijährige Corona-Pause wieder 300 Schausteller „rund drei Dutzend Attraktionen“ anbieten, heißt es vom Veranstalter St. Sebastianus Schützenverein. Gemeint sind damit die großen Fahrgeschäfte wie Riesenrad, Achterbahnen oder Kettenkarussells. Welche Attraktionen auf der „Größten Kirmes am Rhein“ dabei sind, zeigt 24RHEIN im Überblick.

Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Alle Infos im Überblick

Was? Rheinkirmes Düsseldorf 2022 – „Größte Kirmes am Rhein“

Rheinkirmes Düsseldorf 2022 – „Größte Kirmes am Rhein“ Wann? Freitag, 15. bis Sonntag, 24. Juli 2022

Freitag, 15. bis Sonntag, 24. Juli 2022 Wo? Festwiese (Rheinwiesen), Kaiser-Wilhelm-Ring 49, 40545 Düsseldorf

Festwiese (Rheinwiesen), Kaiser-Wilhelm-Ring 49, 40545 Düsseldorf Öffnungszeiten? Die Rheinkirmes ist täglich bis mindestens Mitternacht geöffnet – am Wochenende sogar länger

Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Fahrgeschäfte und Attraktionen im Überblick

Bayern Tower (erstmals auf der Rheinkirmes)

Gladiator (erstmals auf der Rheinkirmes)

Hotel Edelweiß (erstmals auf der Rheinkirmes)

Riesenrad

Hangover - The Tower

Höllenblitz

Die wilde Maus XXL

Break Dance I und II

Infinity

Alpina Bahn

Crazy Island

Weitere Karussells und Spielbuden

Rheinkirmes in Düsseldorf 2022: Diese Fahrgeschäfte sind zum ersten mal dabei

Von einer „Kirmes de Luxe“ sprach Kirmes-Architekt Thomas König bei der Ankündigung der Rheinkirmes 2022. Tatsächlich hat das Angebot des Volksfestes einige Highlights im Angebot. So kommt in diesem Jahr der vom Oktoberfest in München bekannte „Bayern Tower“ erstmals nach Düsseldorf. Der „höchste Maibaum der Welt“ ist mit seiner Höhe von 73 Metern nur etwas für schwindelfreie Kirmes-Besucher. Optisch ist es nicht nur blau-weiß bemalt, sondern verfügt auch über 100.000 LED-Lampen, die nach Sonnenuntergang zum Einsatz kommen. Der Bayern Tower feierte seine Premiere auf der Wiesn 2019.

Weitere Neuheiten sind der „Gladiator“ und das „Hotel Edelweiß“. Das erste Karussell ist 60 Meter hoch und 80 km/h schnell. Dabei sitzen die Fahrgäste in Gondeln jeweils an den Enden eines 58 Meter langen Arms, der sich frei um eine horizontale Achse dreht. Das Hotel Edelweiß ist ein 2021 umgebautes Laufgeschäft. Dafür dieses Jahr nicht dabei ist der „Spinning Racer“.

Fahrgeschäfte Rheinkirmes: „Wilde Maus“ in Düsseldorf

Die „Wilde Maus XXL“ ist einer der Klassiker auf der Rheinkirmes in Düsseldorf. © Hojabr Riahi

Die Rheinkirmes bietet 2022 aber auch einige Klassiker. Zum Beispiel „Hangover - The Tower“, der mit 85 Metern höchste transportable Freefall-Turm weltweit. Oder auch die „Die wilde Maus XXL“, „Break Dance“ und der „Höllenblitz“ – die größte Indoor-Achterbahn der Welt. Ein besonderes Laufgeschäft ist derweil „Crazy Island“. Auf fünf Etagen gibt es 50 Hindernisse und ein 290 Quadratmeter großes Wasserbecken.

Kirmes NRW: Die kommenden Kirmes-Termine 2022 im Überblick

Für Nordrhein-Westfalen wurden bereits verschiedene Termine für Volksfeste 2022 angekündigt. Ein Überblick, wo demnächst eine Kirmes im Westen stattfindet:

Schützenfest Schlebusch : Donnerstag, 16. Juni bis Sonntag, 19. Juni 2022

: Donnerstag, 16. Juni bis Sonntag, 19. Juni 2022 Halveraner Kirmes : Freitag, 17. Juni bis Montag, 20. Juni 2022

: Freitag, 17. Juni bis Montag, 20. Juni 2022 Sommersend in Münster : Donnerstag, 14. Juli bis Montag, 18. Juli 2022

: Donnerstag, 14. Juli bis Montag, 18. Juli 2022 Schützenfest in Düsseldorf : Samstag, 30. Juli bis Dienstag, 2. August 2022

: Samstag, 30. Juli bis Dienstag, 2. August 2022 Annakirmes Düren: Samstag, 30. Juli bis Sonntag, 7. August 2022

(os)