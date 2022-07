Hitzewelle in NRW: Was Besucher auf der Rheinkirmes beachten sollten

Von: Nina Büchs

Bis zu 1,1 Millionen Besucher strömten bis Sonntag, 17. Juli, auf die Rheinkirmes in Düsseldorf. Auch in den kommenden Tagen wird ein großer Andrang erwartet. © IMAGO/Ying Tang

Am Dienstag, 19. Juli, werden in Düsseldorf bis zu 38 Grad erwartet. Besucherinnen und Besucher der Rheinkirmes sollten deshalb einige Dinge beachten.

Düsseldorf – Die Rheinkirmes in Düsseldorf ist derzeit in vollem Gange. Am ersten Kirmeswochenende strömten bereits rund 1,1 Millionen Besucher auf das größte Volksfest am Rhein, meldet der Veranstalter. Besonders das schöne Sommerwetter dürfte dabei weiter für großen Andrang sorgen. Insbesondere am Dienstag, 19. Juli, könnte es zu großem Gedränge kommen – an diesem Tag werden in NRW Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet. Die Veranstalter richten sich deshalb nun mit einem Appell an die Besucher, berichtet 24RHEIN.

Rheinkirmes Düsseldorf: Hitzewelle mit 38 Grad – Veranstalter richtet Appell an Besucher

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es in Düsseldorf am Dienstag, 19. Juli, bis zu 38 Grad heiß werden. „Die Schützen empfehlen deshalb Besuchern, die Kirmes möglichst am frühen Nachmittag oder in den kühleren Abendstunden zu besuchen“, teilt der Veranstalter mit. „Insbesondere für Kinder sollte genügend Wasser mitgeführt werden, auch an Kopfbedeckungen solle man denken“, heißt es weiter.

Rheinkirmes Düsseldorf: Fast 40 Grad am 19. Juli – Empfehlungen für Besucher

Die Rheinkirmes Düsseldorf sollte möglichst am frühen Nachmittag oder kühlen Abendstunden besucht werden

Besucher sollten genügend Wasser dabei haben

Es ist ratsam, Kopfbedeckungen zu tragen

Rheinkirmes Düsseldorf: Großer Andrang in Festzelten erwartet

Aufgrund der großen Hitzewelle müssen sich Besucherinnen und Besucher außerdem auf einen großen Andrang an bestimmten Plätzen einstellen. Denn laut den Schützen werde insbesondere in den schattenspendenden Festzelten „großer Zulauf“ erwartet. „Überlegungen, die Kirmesstraßen zwischendurch zu sprengen, um auf der Kirmes eine Abkühlung zu erzielen, scheiden aus Sicherheitsgründen aus“, wie Kirmes-Architekt Thomas König mitteilt.

Rheinkirmes Düsseldorf: Wichtige Fragen und Antworten zur größten Kirmes am Rhein im Überblick

Wo findet die Rheinkirmes statt? Auf den Rheinwiesen in Düsseldorf-Oberkassel

Auf den Rheinwiesen in Düsseldorf-Oberkassel Wie lange läuft die Rheinkirmes? Von Freitag, 15. Juli, bis Sonntag, 24. Juli 2022

Von Freitag, 15. Juli, bis Sonntag, 24. Juli 2022 Wie lange hat die Rheinkirmes geöffnet? Öffnungszeiten der Rheinkirmes zeigt 24RHEIN im Überblick

Öffnungszeiten der Rheinkirmes zeigt 24RHEIN im Überblick Gibt es ein Feuerwerk? Ja, auch auf der Rheinkirmes wird ein Feuerwerk gezündet.

Ja, auch auf der Rheinkirmes wird ein Feuerwerk gezündet. Welche Attraktionen gibt es auf der Rheinkirmes? Auf der Rheinkirmes gibt es 2022 viele neue Fahrgeschäfte – unter anderem den „Bayern Tower“, den „Gladiator“ und „Dr. Archibald“

