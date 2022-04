Rheinkirmes findet in diesem Jahr wieder statt

Nach zwei Jahren Pause findet die traditionelle Rheinkirmes in Düsseldorf, eines der größten Volksfeste in Nordrhein-Westfalen, in diesem Sommer wieder statt. Das hat der Veranstalter am Freitag bestätigt. „Wir haben ernsthaft diskutiert, alles abgewogen und entschieden: Schützen- und Heimatfest mit der Größten Kirmes am Rhein finden statt“, sagte Lothar Inden, Chef der St.

Düsseldorf - Sebastianus-Schützen.

Demnach öffnet das Schützenfest samt Kirmes vom 15. bis 24. Juli seine Pforten. Auf mehr als 200 000 Quadratmetern präsentieren sich etwa 300 Aussteller aus dem In- und Ausland. Zur Rheinkirmes kommen normalerweise bis zu vier Millionen Besucher. 2020 und 2021 war das Fest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nach zwei Jahren Zwangspause verspricht Kirmesarchitekt Thomas König laut Mitteilung nun eine „Kirmes de luxe – denn das sind wir nach zwei Jahren Zwangspause unseren Besuchern schuldig.“ Zuvor hatte bereits „Antenne Düsseldorf“ berichtet. dpa