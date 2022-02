Rheinmetall mit Rekordergebnis

Teilen

Das Logo von Rheinmetall steht auf dem Gebäude der Zentrale des Unternehmens. © Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Der Mangel an Rohstoffen und Chips macht auch vor dem Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall nicht halt. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um 4,7 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Düsseldorfer Unternehmen am Freitag mit. Eigentlich hatte Rheinmetall 6 Prozent in Aussicht gestellt. Die Entwicklung bei Rohstoffen und Halbleitern habe dazu geführt, dass an wichtige Kunden weniger geliefert worden sei.

Düsseldorf - Zudem gab es den Angaben nach Verzögerungen im internationalen Projektgeschäft.

Der operative Gewinn stieg nach Firmenangaben um 33 Prozent auf ein Rekordergebnis von 595 Millionen Euro. „Die erneut verbesserte Profitabilität ist im Wesentlichen auf ein striktes Kostenmanagement und einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen“, hieß es in der Mitteilung.

Rheinmetall baut unter anderem Panzer, Militärlaster und Teile für die Autoindustrie. Detaillierte Zahlen, etwa zum Nettogewinn, will das Unternehmen am 17. März vorlegen. dpa