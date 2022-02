Rosenmontagszug: Karnevalisten verspotten Putin – „Wladimir, jetzt ist mal Schluss mit lustig“

Von: Martin Henning

Wladimir Putin, wie er sich als kleines Kind seine Sowjetunion „zusammenhämmert“. © Festkomitee Kölner Karneval

Beim Kölner Rosenmontagszug 2022 im RheinEnergie-Stadion erscheinen Russen-Präsident Wladimir Putin und der Ukraine-Konflikt auf mehreren Persiflagewagen.

Köln – Ein wenig wehmütig gucken die Jecken auf den Kölner Karneval 2022. Karneval in Köln ist auch in diesem Jahr nur mit Einschränkungen möglich. So wird zum Beispiel der Rosenmontagszug abgespeckt im Rhein-Energie-Stadion stattfinden, vor 8800 Zuschauern. Immerhin: Die Kölnerinnen und Kölner dürfen ein wenig feiern und in alter Tradition Obrigkeiten und Missstände verspotten. Doch beim Thema Ukraine-Konflikt wird vielleicht manch einem Jecken das Lachen im Hals stecken bleiben – die Ereignisse überschlagen sich. Schneller und dramatischer, als sich es sich die Wagenbauer des Kölner Rosenmontagszugs gedacht haben. Dabei wird der russische Präsident Wladimir Putin am Rosenmontag auf gleich zwei „Persiflagewagen“ vertreten sein, wie 24RHEIN berichtet.

Rosenmontagszug in Köln 2022: Wagen zeigt Ukraine-Konflikt

So sieht der Putin-Wagen beim Rosenmontagszug aus. © Federico Gambarini/dpa

Eins der Highlights des Rosenmontagszugs 2022 ist der Wladimir Putin gewidmete Wagen. „Putins Spielchen“ heißt er und zeigt Russlands Präsident als Kleinkind, das versucht, die Ukraine und andere Länder in Form von Bauklötzchen in seine Sowjetunion zu pressen. „Die gute alte Zeit“ steht in kyrillisch anmutender Schrift daneben. Das Festkomitee Kölner Karneval schreibt dazu:

Früher war alles besser, denkt sich der Russenboss in Moskau und dengelt sich ´ne neue Sowjetunion zusammen. Um der guten alten Zeit willen ist ihm jedes Mittel recht. 120.000 Mann unter Waffen an der ukrainischen Grenze, die „nachbarschaftliche Hilfe“ in Kasachstan und Belarus, die Drangsalierung der baltischen Staaten... Wladimir, jetzt ist mal Schluss mit lustig!

Rosenmontagszug Köln 2022: Wladimir Putin gleich zwei Mal vertreten

Alexander Lukaschenko wütet sich durch seine Gegner, Putin zieht im Hintergrund die Fäden. © Festkomitee Kölner Karneval

Wie wichtig das Thema auch in Köln ist, zeigt sich beim Rosenmontagszug. Denn Wladimir Putin hat nicht nur seinen eigenen Persiflagewagen an Rosenmontag bekommen, sondern ist noch auf einem zweiten zu sehen. „Regieren – eher diktieren“ ist das Motto des Wagens, der ihn und Belarus-Präsident Alexander Lukaschenko zeigt. Während Lukaschenko als Vampir die EU, Protest-, Flüchtlings- und LGBTQ-Bewegungen blutig niederschlägt, zieht der kleine Putin im Hintergrund die Fäden. „Lukaschenko, belarussischer Diktator von Putins Gnaden, fälscht die Wahl, knüppelt die Demokratiebewegung nieder und provoziert ein elendes Flüchtlingsdrama an der polnischen Grenze“, meint das Festkomitee. „Da tickt eine Zeitbombe!“

Alexander Lukaschenko als Vampir. So sieht der Wagen aus. © Federico Gambarini/dpa

Ukraine-Russland-Krise beschäftigt die Welt

Die Ukraine-Russland-Krise hält Europa seit 2014 in Atem. Prorussische Separatisten kämpfen in den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk mit Waffengewalt dafür, dass diese Gebiete sich von der Ukraine abspalten. Die Separatisten bezeichnen Donezk und Luhansk als „Volksrepubliken“ und werden in ihren Taten von der russischen Regierung unterstützt. Immer wieder kommt es zwischen Russland und der Ukraine zu Provokationen und Eskalationen.

Am 21. Februar 2022 erkannte Wladimir Putin die Separatistengebiete und Areale, die deutlich über deren Umfang hinaus gehen, als von der Ukraine unabhängige Gebiete an. Eine völkerrechtswidrige Handlung, die unter anderem die USA, Frankreich und Deutschland auf den Plan rief. Die Lage eskalierte weiter, als Putin kurz darauf 120.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammenzog. Experten fürchten, dass Krieg ausbrechen könnte.

Rosenmontag 2022 Köln: Diese Wagen fahren durchs Rhein-Energie-Stadion

„Die Erde brennt“

„Merz am Steuer“ mit Friedrich Merz und Philipp Amthor

„Ampel auf Dope“

„Regieren – eher diktieren“ mit Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin

„Willkommen in der Steinzeit“ mit Markus Söder und Armin Laschet

„Putins Spielchen“ mit Wladimir Putin

„El Aren´All“

„FC-Großmarkt Köln“ mit Spielern des 1. FC Köln und Trainer Steffen Baumgart

„Gerade rechtzeitig“ mit den Biontech-Gründern Özlem Türeci und Ugur Sahin

„Panda-Klone unterwegs“

„Kölsche Muezzin“ mit OB Henriette Reker

„Schweinepriester vor dem Herrn“

„Wo ist Olaf Scholz?“

„Achtung, die Amtsschnecke kommt!“

„Hungersnöte in der Welt“

„Weigern bis zur letzten Minute“

„FIFA-WM in Katar“

„Bye bye, Angela Merkel“

„Jahre später“ mit Joe Biden

„Sitzungspräsident om Lokus“ mit Sitzungspräsident Volker Weiniger

Zwei weitere Persiflagewagen sind noch geheim.

Rosenmontag 2022 in Köln Aufgrund der Corona-Pandemie findet der Rosenmontagszug 2022 eingeschränkt statt. Statt wie sonst durch die Stadt wird der Zug nur durchs RheinEnergie-Stadion ziehen. 8800 Tickets wurden für das Event im Stadion bereitgestellt, sie waren nach bereits elf Minuten ausverkauft. Wer kein Ticket mehr bekommen hat, hat aber noch eine andere Möglichkeit, die Wagen zu sehen. Denn nach dem Zug werden alle 22 Persiflagewagen in die Innenstadt gebracht, bis Dienstagnachmittag entlang des Original-Zugweges ausgestellt und beleuchtet. (mah) 24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.