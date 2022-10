Ruf des Muezzins in Köln: Integrations-Expertin findet dazu klare Worte

Von: Peter Pauls

Die Integrationsexpertin und SPD-Politikerin Dr. Lale Akgün vor der Ditib Zentralmoschee in Köln. (Montage) © Sven Simon / Imago & epd / Imago

Am Freitag ertönte erstmals der Ruf des Muezzins von der Zentralmoschee in Köln. Für die Integrationsexpertin Lale Akgün ist das kein gutes Signal.

Köln - Der umstrittene Muezzinruf in Köln: Am Freitag, 14. Oktober, mittags um 13:24 Uhr, rief der Muezzin von der Kölner Zentralmoschee. Das wird den türkischen Präsidenten Erdogan zufriedenstellen, der 2018 eigens zur Einweihung angereist war. Eines Tages werde dieser Ruf weltweit erklingen, hatte er geschwärmt. Köln hilft ihm in heiliger Einfalt nun, diesen Wunsch umzusetzen.

Die Ex-Bundestagsabgeordnete Lale Akgün findet klare Worte für den Vorgang. „Der Muezzinruf mag in Köln leise sein, aber in der Türkei, aber auch in Deutschland erklingt er sehr laut. Weil damit klar ist, dass der politische Islam auch in Köln hörbar ist“, sagt sie. Wie das Kopftuch sichtbares Symbol des politischen Islam sei.

Die SPD-Politikerin Lale Akgün hat einen klaren Vorteil gegenüber denen, die den Muezzinruf hier in Köln im Handstreich umsetzten: Sie denkt über Stadtgrenzen hinaus. (pp/IDZRW)