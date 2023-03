Runder Tisch zu Kinderverschickungen konstituiert sich

Die Aufarbeitung des Schicksals von Millionen sogenannter Verschickungskinder in Nordrhein-Westfalen geht voran. Am Dienstag konstituiert sich in Düsseldorf ein Runder Tisch unter anderem mit Vertretern ehemaliger Trägerorganisationen der oft berüchtigten Kinderkuren. Das teilten das NRW-Gesundheitsministerium und der Verein Aufarbeitung Kinderverschickungen NRW am Freitag auf Anfrage mit.

Düsseldorf - Das NRW-Gesundheitsministerium hatte vor gut einem Jahr eine Studie zur Aufarbeitung des Leids der Verschickungskinder vorgelegt. Demnach wurden allein in NRW zwischen 1949 und 1990 Fahrten für über 2,1 Millionen Kinder in Kur- oder Erholungsheime organisiert. Laut der Studie wurde der Aufenthalt im Kurheim für viele Kinder zu einer Tortur, die sie bis ins Erwachsenenalter traumatisch belastete. Die Zeitzeugenberichte über Gewalt, Schläge, Essens- und Schlafentzug, Isolierung und Demütigung in den Kurheimen bezeichneten die Autoren der Studie grundsätzlich „als in hohem Maße glaubwürdig“.

Für alle Bundesländer der damaligen Bundesrepublik wird die Zahl der in Kuren verschickten Kinder nach unterschiedlichen Berechnungen auf sechs bis acht Millionen oder sogar auf zwölf Millionen geschätzt. NRW nimmt mit der Aufarbeitung eine Vorreiterrolle ein. Am Runden Tisch in Düsseldorf sind neben Ministerien und Vertretern der Betroffenen unter anderem auch die Landschaftsverbände, Caritas und Diakonie, Ärztekammern, das Deutsche Rote Kreuz und der Städte- und Gemeindebund beteiligt. dpa