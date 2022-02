Ryanair-Flug Köln - Kattowitz: Schwerer Zwischenfall bei Landung

Bei einem Ryanair-Flug von Köln nach Kattowitz kam es bei der Landung zu einem Zwischenfall (Symbolbild). © Nicolas Economou / NurPhoto / Imago

Bei einem Ryanair-Flug von Köln/Bonn ins polnische Kattowitz kam es bei der Landung zu einem Zwischenfall. Das Flugzeug kam von der Landebahn ab.

Warschau – Schock für 102 Passagiere an Bord eines Ryanair-Flugs vom Flughafen Köln/Bonn nach Kattowitz. Das Flugzeug ist bei der Landung auf dem polnischen Flughafen Katowice (auf Deutsch: Kattowitz) von der Landebahn abgekommen und habe ein Stück dahinter angehalten, berichtet 24RHEIN.

Ryanair-Flug von Köln/Bonn nach Kattowitz kommt von Landebahn ab

Flug FR6869 von Köln/Bonn nach Kattowitz

Flugzeugtyp: Boeing 737-800

Start in Köln/Bonn: 22:37 Uhr

Landung in Kattowitz: 23:55 Uhr

Passagiere an Bord: 102

Wie ein Flughafensprecher der Nachrichtenagentur PAP sagte, wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Auch an der Boeing 737-800 sei kein Schaden entstanden. Die Ryanair-Maschine startete demnach am Dienstagabend am Flughafen Köln/Bonn und kam um 23:55 Uhr in Katowice an, wie der Sprecher mitteilte. TV-Bilder aus Polen zeigen, dass die Landebahn schneebedeckt war.

Die Maschine mit dem Kennzeichen SP-RSB ist in Polen registriert und gehört zur Ryanair-Tochterfirma Ryanair Sun. Es war der sechste Flug der Maschine an diesem Tag. Ryanair hatte in ihrer langen Geschichte noch keinen tödlichen Unfall.

Ryanair bietet die Flüge von Köln nach Kattowitz viermal pro Woche ab 20:50 Uhr und zweimal pro Woche ab 21:55 Uhr an.

Ryanair-Flug in Kattowitz: Ursache von Landebahn-Unfall wird untersucht

Flughafen Katowice (dt. Kattowitz) Eröffnung: 1940 Terminals: 2 Passagiere pro Jahr: 4.838.149 (2018) Flüge pro Jahr: 41.007 (2018)

Die Ursache des Unfalls werde noch untersucht. Der Flughafen sei für fünf Stunden gesperrt worden, andere Flugzeuge habe man nach Krakau und Warschau umgeleitet. (bs/dpa) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA