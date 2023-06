Säureattacke auf Manager: Festnahme eines Tatverdächtigen

Mehr als fünf Jahre nach dem Säureangriff auf den Manager Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf ist ein schon länger im Fokus der Ermittler stehender Mann erneut festgenommen worden. Gegen den 36-Jährigen sei ein Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vollstreckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal am Mittwoch gemeinsam mit.

Düsseldorf - Der Mann sei am Vorabend widerstandslos in Dortmund festgenommen worden.

Der Manager Bernhard Günther war am 4. März 2018 in der Nähe seines Hauses in Haan nach dem Joggen auf einem Fußweg von zwei Männern angegriffen, mit hochkonzentrierter Schwefelsäure überschüttet und schwer verätzt worden. Günther musste mehrfach operiert werden. Augenlider und Teile seiner Gesichtshaut wurden transplantiert. Im vergangenen Jahr war ein angeklagter Belgier zu zwölf Jahren Haft wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung verurteilt worden.

Der 36 Jahre alte tatverdächtige Serbe war 2019 in Köln schon einmal festgenommen worden. Allerdings konnte der dringende Tatverdacht nach Angaben der Behörden damals nicht erhärtet werden. Umfangreiche Ermittlungen im Nachgang des Prozesses gegen den verurteilten Täter hätten zu einem dringenden Tatverdacht geführt. Die Auswertung sichergestellter Beweismittel dauere noch an. dpa