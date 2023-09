Sanierung kostet mehr als 41 Millionen Euro

Die Staatskanzlei in Düsseldorf, Sitz des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. © Oliver Berg/dpa

Die Sanierung der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei wird noch teurer und dauert zwei Jahre länger als eigentlich geplant. Die Kosten für die umfangreichen Baumaßnahmen am Landeshaus in Düsseldorf steigen von ursprünglich kalkulierten 33,65 Millionen Euro nun auf 41,6 Millionen Euro. Das geht aus einem am Dienstag auf Antrag der SPD-Opposition veröffentlichten Bericht der Staatskanzlei für den Landtag hervor.

Düsseldorf - In den Gesamtkosten nicht enthalten ist ein zusätzlicher knapp zweistelliger Millionenbetrag für bauliche Sicherheitsmaßnahmen, die aus Sicherheitsgründen nicht näher konkretisiert werden.

Begonnen wurde die Sanierung des Gebäudes im Jahr 2020. Die Fertigstellung war zunächst für Mai 2022 geplant. Nun ist dem Bericht zufolge der Abschluss der Baumaßnahmen für Mitte 2024 vorgesehen.

Angesichts der Baupreisentwicklung bewege sich die Kostensteigerung „in einem angemessenen Rahmen“, heißt es in dem Bericht. Künftige Entwicklungen mit Blick auf das noch nicht beauftragte Budget blieben noch abzuwarten. Auch im Vergleich zu anderen Baumaßnahmen etwa am Amtsgericht Duisburg oder der Bezirksregierung Düsseldorf lägen die Kosten im Durchschnitt. dpa