Linienbus kommt von der Straße ab – und donnert schnurstracks in Ladenzeile

In Sankt Augustin gab es einen Unfall mit einem Taxi und einem Linienbus. Der Bus kam von der Straße ab und krachte in eine Ladenzeile.

Sankt Augustin – Ein Unfall zwischen einem Linienbus und einem Taxi sorgte am Montagvormittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis). Der Linienbus kam von der Straße ab und krachte in eine Ladenzeile, berichtet 24RHEIN.

Der stark beschädigte Linienbus steht nach dem Unfall an der ramponierten Ladenzeile. © Marius Fuhrmann/dpa

Sankt Augustin: Linienbus kracht in Ladenzeile

Wie die Feuerwehr berichtet, kam es am Montag gegen 9:20 Uhr zur Kollision zwischen dem Taxi und dem Linienbus. „Der Linienbus ist dabei von der Straße abgekommen und in den Durchgang einer Ladenzeile gefahren. Dabei touchierte er mehrere Schaufenster, die dabei erheblich beschädigt oder komplett zerstört wurden“, berichtet ein Feuerwehrsprecher.

Fünf Personen wurden leicht verletzt. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus, darunter vorsorglich auch eine schwangere Frau. Eine Menschenrettung durch die Feuerwehr war nicht nötig. Alle Fahrgäste konnten den Bus selbstständig verlassen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auch der Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin, Dr. Max Leitterstorf, kam zur Unfallstelle. Fachleute des Bauamtes zogen zudem einen Statiker hinzu, um das Gebäude mit den betroffenen Geschäftsräumen zu begutachten. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort.

