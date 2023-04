Schauspielerin und Sängerin Lotti Krekel gestorben

Die mittlerweile verstorbene Schauspielerin Lotti Krekel lächelt. © Horst Galuschka/dpa

Die Schauspielerin und Sängerin Lotti Krekel ist tot. Sie starb am Dienstag in den frühen Morgenstunden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Familienkreisen bestätigt bekam. Zuvor hatte der Westdeutsche Rundfunk berichtet. Die Schwester der bereits 2013 verstorbenen Schauspielerin Hildegard Krekel wurde 81 Jahre alt.

Köln - Mit einer Hauptrolle in der Komödie „Die spanische Fliege“ am Millowitsch-Theater legte die Kölnerin 1958 den Grundstein für eine erfolgreiche Bühnenkarriere. Durch die zahlreichen TV-Aufzeichnungen aus dem Millowitsch-Theater erlangte sie bundesweit Prominenz. Die Fernsehübertragungen dieser rheinischen Schwänke erreichten in der Nachkriegszeit Einschaltquoten von bis zu 85 Prozent. Krekel spielte später auch in vielen TV-Produktionen mit, etwa in der WDR-Serie „Die Anrheiner“, der RTL-Reihe „Sylter Geschichten“ oder dem ARD-„Tatort“.

In Köln zählte Krekel zu den erfolgreichsten Sängerinnen in rheinischer Mundart, ihre beliebten Schlager wie „Ne Besuch im Zoo“ und „Mir schenke der Ahl e paar Blömcher“ wurden Karnevalsklassiker.

Krekel war zudem jahrelang als Hörspielsprecherin sehr präsent, unter anderem in der bekannten „Paul Temple“-Krimireihe. Krekel lebte in Köln und war die Ehefrau des Schauspielers Ernst Hilbich. dpa