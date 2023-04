Schiff fährt selbständig über den Rhein – so funktioniert es

In NRW

Modernste Technik lässt das Güterschiff „Niedersachsen 22“ vollkommen automatisiert fahren. Das Projekt soll Antworten auf Probleme unserer Zeit geben.

Waltrop – Ein Schiff, das vollkommen selbstständig über die Gewässer schippert? In Nordrhein-Westfalen ist das nun Realität. Das Güterschiff „Niedersachsen 22“ fährt komplett eigenständig über das Kanalnetz zwischen Rhein und Elbe in Westdeutschland. Möglich macht es ein von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickeltes Steuerungssystem namens „AutoBin“. Die moderne Technik soll gleich mehrere Probleme der aktuellen Zeit lösen – laut den Verantwortlichen „ein Aufbruch in die Zukunft“.

24RHEIN zeigt, wie das autonom fahrende Schiff funktioniert.