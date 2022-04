Scholz glaubt an Wahlsieg von NRW-Spitzenkandidat Kutschaty

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz (r) und Thomas Kutschaty, Spitzenkandidat der NRW-SPD, winken. © Bernd Thissen/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem SPD-Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai die volle Unterstützung zugesagt und glaubt an den nächsten Wahlsieg der SPD. Kutschaty sei „ein Mann mit sehr klaren Plänen und klugem Verstand“, sagte Scholz beim offiziellen Wahlkampfauftakt der NRW-SPD am Samstag auf dem Burgplatz in Essen.

Essen - „Er weiß, worum es geht, wenn man ein so großes Industrieland wie Nordrhein-Westfalen führen will. Aber es ist auch jemand mit dem Herzen auf dem richtigen Fleck, der weiß, dass es auch gerecht zugehen muss in einem solchen Land, wenn es eine Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger geben soll.“

Auch wenn für viele Menschen angesichts ihrer Alltagsprobleme in Corona-Zeiten und des brutalen Krieges in der Ukraine momentan die Landtagswahl in 43 Tagen noch nicht so im Fokus stehe, hob Scholz die Bedeutung der NRW-Wahl hervor. Die Menschen würden sorgfältig abwägen. „Und je näher der Wahltag kommt, umso mehr. Man sieht, dabei kann man richtig gewinnen. Das haben wir bei der Bundestagswahl gesehen und dem Schlussakkord, den die SPD da hingelegt hat“, verwies der Kanzler auf den Wechsel im Bund im vergangenen Herbst. „Und das wird auch jetzt gelingen. Ganz viele, davon bin ich sehr überzeugt, werden ihr Kreuz bei der SPD machen.“

Kutschaty freute sich über den großen Rückhalt aus der Bundes-SPD, deren Spitzen allesamt nach Essen gekommen waren. Er wolle als Ministerpräsident im Gegensatz zum Amtsinhaber Hendrik Wüst (CDU) Verantwortung für das Land und die Menschen übernehmen. Dabei skizzierte Kutschaty in seiner Heimatstadt Essen die dringlichsten Themen wie den raschen Ausbau der erneuerbaren Energien, die gut und fair bezahlte Arbeit, die kostenfreie Bildung von der Kita bis zum Meisterbrief oder den Bau von 100.000 neuen Wohnungen. „Ich stehe für eine bessere Zukunft in Nordrhein-Westfalen“, sagte Kutschaty getreu dem SPD-Wahlmotto: „Für euch gewinnen wir das Morgen.“ dpa