Schüsse aus Auto auf Gruppe: Tatverdächtiger gefasst

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Die Polizei hat den mutmaßlichen Schützen gefasst, der in Dortmund aus einem Auto auf eine Personengruppe gefeuert haben soll. Ein Spezialeinsatzkommando habe den 28-Jährigen am Dienstag in der Wohnung seiner Lebensgefährtin festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Er kam wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Dortmund - Der Mann soll am Montagabend in der Dortmunder Nordstadt vom Rücksitz eines Autos aus auf eine Personengruppe geschossen haben. Zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren wurden am Bein getroffen, Lebensgefahr bestand aber nicht. Insgesamt sollen vier Schüsse gefallen sein.

Der mutmaßliche Schütze und die Verletzten kennen sich laut den Ermittlern wohl. Der 28 Jahre alte Tatverdächtige sei Polizei und Staatsanwaltschaft bereits aus anderen Verfahren im Zusammenhang mit Drogen und Gewalttaten bekannt, hieß es am Mittwoch. dpa