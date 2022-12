Schuhmacher aus Vreden bringt Schuhe in Größe 57 nach Dubai

Muddasir Gujjar (2.v.r) steht nach der Übergabe seiner neuen Schuhe neben den Wessels. © Wessls/dpa

Die Uniform für den Türsteher war kein Problem. Doch bei den Schuhen für den 2,38 Meter großen Mudassir Gujjar aus Pakistan musste das Hotel passen. Nach einem Anruf in Deutschland war sofort klar: Schuhmacher Georg Wessels aus Vreden im westlichen Münsterland wird helfen. Am Samstag übergab Wessels in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten das Paar Schuhe in Größe 57.

Vreden/Dubai - „Ein schicker Anzug, aber keine Schuhe, das ging natürlich nicht“, erzählte Wessels der Deutschen Presse-Agentur vor dem Flug an den Persischen Golf. Das Management der Hotelkette habe sich bei ihm vor einem halben Jahr telefonisch gemeldet und um Hilfe gebeten.

Schuhhändler Wessels, Anfang 70 und eigentlich längst im Ruhestand, stattet ehrenamtlich weltweit Menschen mit Wachstumsstörungen mit Schuhen in Übergröße aus. In seinem Geschäft in Vreden waren bereits Menschen wie Sultan Kösen, der als größter Mensch der Welt gilt und Schuhgröße 60 hat. Die ungewöhnliche Körpergröße wird durch einen Tumor an der Hirnanhangdrüse ausgelöst. Weit mehr als 500 Paar hat Wessels in den zurückliegenden Jahrzehnten verschenkt.

Zur Anprobe nach Dubai flog der Schuhmacher mit weiteren Familienmitgliedern. Danach konnte er eine positive Bilanz ziehen: „Die Schuhe passen perfekt. Mudassir fühlt sich sehr wohl damit und sagt, sie seien sehr bequem.“ dpa