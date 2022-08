Schwerer Zugunfall an Güterterminal in NRW – Millionen-Schaden befürchtet

Von: Kai Hartwig

In Herne kracht eine Lokomotive in mehrere stehende Güterwaggons. Der Fahrer kann sich in letzter Sekunde retten, der Sachschaden ist beträchtlich.

Herne – Ein schwerer Zugunfall hat sich in der Nacht zum Freitag (5. August) in Nordrhein-Westfalen ereignet. Dabei fuhr in Herne auf einem privaten Betriebsgelände ein Zug auf stehende Waggons auf. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Bochum auf dpa-Anfrage.

Zugunfall in Herne: Lokomotive fährt in stehende Güterwaggons – Lokfahrer kann sich gerade noch retten

Man gehe davon aus, dass es einen „immensen Sachschaden“ gebe, hieß es seitens der Polizei. Der Unfall habe sich ereignet, als ein zug beim Rangieren an einem Containerterminal eines Betriebs am Westhafen in die stehende Güterwaggons gekracht sei. Infolge des Aufpralls seien nach Polizeiangaben zahlreiche Waggons aus den Gleisen gekippt.

Menschen kamen bei dem Zugunfall glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Zugführer der Unfalllok konnte noch rechtzeitig von seinem Gefährt abspringen, so wurde letztlich niemand verletzt. Zudem befanden sich in den Waggongs keine Gefahrengüter. Die Ursache des Unfalls sei unterdessen noch unklar, erklärte die Bochumer Polizei.

Ein schwerer Zugunfall ereignete sich in einem Containerterminal in Herne (Nordrhein-Westfalen). © Markus Gayk/dpa

Sprecher des Container-Betriebs hat Vermutung zu Unfallursache – „Höchstwahrscheinlich Bremsen versagt“

Der Geschäftsführer der CTH Container Terminal Herne GmbH, Thorsten Kinhöfer, vermutete als Unfallursache ein technisches Problem. „Der Zug kam nicht zum Stehen, weil höchstwahrscheinlich die Bremsen versagt haben. Es deutet alles darauf hin, dass es ein technisches und kein menschliches Versagen war“, wurde er von der Bild zitiert.

Dem Bericht zufolge sagte Kinhöfer, dass durch den Zugunfall die Lokomotive sowie zwischen 15 und 20 Container zerstört worden seien. Den Schaden bezifferte er auf einen Betrag in Millionenhöhe.

Gegenüber der WAZ meinte Kinhöfer, der früher als Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga fungierte, dass infolge des Zugunfalls das Containerterminal wohl ein bis zwei Wochen gesperrt werden müsse. Der CTH-Geschäftsführer hatte sich noch in der Nacht zum Freitag selbst ein Bild vom Unglücksort gemacht. Laut Kinhöfer werden an dem Terminal in Herne jede Woche etwa 50 Güterzüge abgefertigt.

