Sechs Schwerverletzte bei Unfall: Darunter eine Schwangere

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Heinsberg sind sechs Menschen schwer verletzt worden, darunter auch eine Schwangere. Die beiden Wagen waren am Sonntagnachmittag aus noch unbekannten Gründen auf der Bundesstraße 56 in Höhe der Ortschaft Selfkant-Tüddern frontal zusammengestoßen, wie die Feuerwehr mitteilte. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils drei Insassen, die sich alle schwer verletzten.

Selfkant - Die schwangere Frau sowie drei weitere Unfallbeteiligte wurden in den Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Zwei Verletzte konnten sich bereits vorher aus den Wagen retten. Alle sechs Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte sperrten die Bundesstraße an den Ausfahrten Selfkant-Tüddern und dem Grenzübergang in die Niederlande beidseitig für rund sieben Stunden. dpa