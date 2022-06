SEK nimmt gesuchten 34-Jährigen fest: Mittäter im Visier

Teilen

Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Spezialeinheiten der Polizei haben einen seit vielen Monaten gesuchten 34-Jährigen in Kreuztal bei Siegen gefasst, dem schwerer Raub vorgeworfen wird. Der Mann habe bei seiner Festnahme unter Drogeneinfluss gestanden und sei durch seine „massive Gegenwehr“ verletzt worden, berichtete die Polizei in Hamm am Dienstag. Eine verbotene und geladene sowjetische Maschinenpistole sowie weitere Pistolen hätten „griffbereit“ in der Wohnung seiner Lebensgefährtin gelegen, wo der Mann am 2.

Kreuztal/Hamm - Juni gefasst worden war. Es sei Untersuchungshaft angeordnet worden.

Der 34-Jährige befinde sich nach Behandlung in einem JVA-Krankenhaus nun in einer Justizvollzugsanstalt. Ermittler hatten öffentlich seit Ende September 2021 nach dem Mann gefahndet. Er soll einen brutalen Raubüberfall auf ein Ehepaar in ihrem Haus in Hamm im vergangenen August begangen zu haben. Damals hatten maskierte Täter die Terrassentür des Hauses aufgehebelt, das Paar mit einer Schusswaffe bedroht und Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Täter flüchteten mit dem Auto der Opfer, die sie gefesselt zurückgelassen hatten. Die Beute hatte einen sechsstelligen Wert.

Eine DNA-Spur und intensive Ermittlungsarbeit in Zusammenarbeit mit mehreren Behörden brachten die Kriminalbeamten auf die Spur des 34-Jährigen. Der Mann ist laut Polizei unter anderem wegen Eigentums- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten und hat bereits eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt. Nach seiner Festnahme förderten Durchsuchungen in Wohnungen in Kreuztal, in Köln und im oberbergischen Reichshof belastendes Beweismaterial zu Tage.

Es werde nun daran gearbeitet, die weiteren Mittäter des Raubes zu identifizierenden und Haftbefehl gegen sie zu erwirken. Ob weitere Straftaten auf das Konto des 34-Jährigen gehen, sei ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. dpa