Polizei meldet Gefährdungslage an Schule in NRW: Offenbar Patronenhülsen gefunden – Fahndung läuft

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Streifenwagen der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Die Polizei meldet aktuell eine mögliche Gefährdungslage an einer Schule in Siegburg in Nordrhein-Westfalen.

Gefahrenlage in NRW: Die Polizei spricht von einer möglichen Gefährdungslage an einer Schule.

Jugendlicher offenbar festgenommen: Polizei fahndet nach weiterer Person.

Dieser News-Ticker zum Geschehen an einer Schule in Siegburg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 9. November, 12.45 Uhr: Wie die Polizei über Twitter erklärt, wurde mittlerweile für Eltern eine Betreuungsstelle in der Wolsdorfer Straße 32 beim Malteser Hilfsdienst eingerichtet.

Gefahrenlage an Schule in NRW: Offenbar rund 200 Einsatzkräfte vor Ort

Update vom 9. November, 12.20 Uhr: Wie die Polizei über Twitter erklärt, laufen aktuell die Durchsuchungsmaßnahmen durch Spezialkräfte der Polizei. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Wie die Bild berichtet, sollen etwa 200 Einsatzkräfte aktuell vor Ort sein. Darunter Spezialeinsatzkommandos aus Köln und Düsseldorf. Der festgenommene Jugendliche sei schwarz gekleidet gewesen. Nach einem weiteren Jugendlichen wird aktuell noch gefahndet. Wie Bild weiter berichtet, sollen die mutmaßlichen Täter mit einer Langwaffe in die Luft geschossen haben.

Die Polizei bestätigt über Twitter, dass aktuell mehrere Personen überprüft werden, auf die die Beschreibung passt und die im Umfeld der Schule angetroffen wurden.

Gefahrenlage an Schule in NRW: Polizei nimmt offenbar Jugendlichen fest

Update vom 9. November, 11.50 Uhr: Wie der General-Anzeiger berichtet, wurde an der Schule Amok-Alarm ausgelöst. Demnach sollen auch Patronenhülsen vor Ort entdeckt worden sein. Ein Polizeihubschrauber kreise über dem Gelände, weitere Kräfte seien laut General-Anzeiger angefordert. Demnach sei vor wenigen Minuten ein Jugendlicher überwältigt und festgenommen worden, nach einer weiteren Person werde gefahndet.

Wie die Schulleiterin gegenüber dem Blatt bestätigte, sei am Vormittag eine Person mit einer Waffe auf dem Schulgelände gesehen worden. Die Schule habe daraufhin Amok-Alarm ausgelöst. Zwei Schüsse sollen abgegeben worden sein. Schüler hätten sich anschließend in Klassenräumen verbarrikadiert. Auch 24rhein.de berichtet aktuell über den Großeinsatz an der Schule.

Polizei meldet Gefährdungslage an Schule in NRW: Gelände weiträumig abgesperrt

Ursprungsmeldung: Siegburg - Die Polizei meldet aktuelle eine Gefahrenlage an einer Schule in Siegburg in Nordrhein-Westfalen. Betroffen ist demnach die Alexander von Humbold-Realschule in Siegburg. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort. Der Bereich soll großräumig gemieden werden.

Demnach liegen der Polizei Informationen vor, dass im Bereich der Schule angeblich eine Person mit einer Schusswaffe gesehen worden sein soll. Zudem habe es angeblich Knallgeräusche gegeben. In diesem Bereich wurden durch Polizeikräfte auch Reste von gezündeten Feuerwerkskörpern gefunden. Schüler hätten sich aktuell gemeinsam mit ihren Lehrkräften in den Klassenzimmern eingeschlossen. Wie die Polizei über Twitter weiter berichtet, wurde der Bereich um die Schule abgesperrt. Eltern werden gebeten, die Schule nicht aufzusuchen.

Wie die Polizei weiter erklärt, gebe es aktuell keine Erkenntnisse, dass die gesehene Person die Schule betreten habe. Spezialkräfte starten nun mit der Durchsuchung der Schule, nach der Person werde gefahndet.