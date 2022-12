Sperma-Klau in NRW –“fraglich, ob es noch brauchbar ist“

In Olfen im Kreis Coesfeld haben unbekannte Personen größere Mengen an Bullensperma geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise.

Olfen – Irritierender Diebstahl in Olfen in Nordrhein-Westfalen: Unbekannte haben zwischen Montag, dem 5. Dezember, um 18:30 Uhr und Dienstag, dem 6. Dezember, um 6 Uhr etwa 60 Pullen Bullensperma von einem landwirtschaftlichen Betrieb, wie 24RHEIN berichtet. Dieses war eigentlich für die Besamung von Kühen vorgesehen – und damit potenzielles Leben.

Spermadiebstahl in NRW: Diebesgut könnte bereits abgestorben sein

Wie die Täter vorgegangen sind oder was sie mit dem Diebesgut anstellen wollen, ist bislang unklar. Auch unklar ist, ob das Sperma nach dem Diebstahl überhaupt noch brauchbar ist, denn: „Für den Transport ist flüssiger Stickstoff nötig, damit das Sperma nicht abstirbt“, wie die Polizei Coesfeld erklärt. Wer etwas mitbekommen hat, kann der Polizei Lüdinghausen unter der 02591 7930 Hinweise übermitteln.

Ein Diebstahl von Bullen-Sperma sorgte in NRW jüngst für Aufsehen (Symbolbild) © philipimage/Imago

Immer wieder kommt es zu skurrilen Diebstählen. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Bonn Kindern fast das Nikolaus-Fest vermiest, indem sie die Schokoladen-Nikoläuse aus einer örtlichen Kita gestohlen hatten. Die Polizei sorgte für die Rettung. (mg)