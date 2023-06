Solingen: Bei Suche nach Leichenteilen weitere Knochenfunde

Ein Bagger steht in einem in einem Solinger Garten neben aufgewühlter Erde. © Gianni Gattus/-/dpa

Auf der Suche nach Leichenteilen in einem Solinger Garten haben Polizisten weitere Knochenfragmente entdeckt. Ob es sich dabei um Knochenstücke von einem Tier oder Menschen handele, müssten erst noch weitere Untersuchungen ergeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Mittwoch der dpa zu den Ergebnissen des Vortages. Die Suchaktion in dem Garten, bei der Erde von Beamten gesiebt werde, sollte am Mittwoch in Solingen fortgesetzt werden.

Solingen - Über 30 Jahre nach einer Vermisstenmeldung zu einer 25-jährigen Frau in Hamburg hatten der Fund eines Knochenstücks in Nordrhein-Westfalen und darauf folgende Untersuchungen neue Ermittlungsansätze ergeben. In dem Garten in Solingen wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wuppertal im Jahr 2019 das Fragment eines Oberschenkelknochens von einem Zeugen gefunden. Mit Hilfe einer neuen Analyse habe sich ein DNA-Treffer und ein Bezug zu dem Hamburger Vermisstenfall ergeben.

Die 25-Jährige ist nach Angaben der Wuppertaler Staatsanwaltschaft im Jahr 1990 in Hamburg als vermisst gemeldet worden. Die Ermittlungen bezüglich des 2019 entdeckten Knochenfragmentes befänden sich noch in der Anfangsphase und es seien noch viele Fragen offen, hatte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt. So müsse geklärt werden, wie lange das Fragment an der Fundstelle gelegen habe. Auch ob es sich um ein Tötungsdelikt handele, müsse noch geklärt werden. dpa