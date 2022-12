Über 1500 Pflanzen – Polizei entdeckt riesige Cannabisplantage in NRW

In Solingen haben Ermittler eine große Cannabisplantage hochgenommen. Über 1500 Pflanzen wurden durch die Polizei sichergestellt.

Wuppertal – Einen dicken Fisch in Sachen Drogenanbau haben am 19. Dezember Einsatzkräfte der Polizei Wuppertal an Land gezogen. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft an diesem Tag gegen 13 Uhr ein Hallenkomplex in Solingen an der Heukämpchenstraße mit einem Durchsuchungsbeschluss aufgesucht und durchsucht. „Dabei konnte eine große Cannabisplantage aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf konnten zwei weitere kleinere Plantagen in Rommerskirchen aufgedeckt werden“, so die Polizei in einer Mitteilung. Das berichtet 24RHEIN.

Riesige Cannabisplantage in Solingen entdeckt – sie verbarg sich hinter einer Stahltür

Gegen 13 Uhr öffneten zivile Kräfte der Polizei die erste Tür in Solingen und trafen auf mehrere Personen. Eine der angetroffenen Personen (männlich, 60) trug einen Schlüssel bei sich, der eine Stahltür öffnete, hinter der sich die Plantage befand. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Plantage erstreckte sich über vier Räume. Insgesamt dürften 14 Räume für die Nutzung der Plantage gedient haben. Es wurden circa 1500 Cannabispflanzen sichergestellt, welche vermutlich in dieser Woche geerntet worden wären. Des Weiteren konnten circa 4,5kg verkaufsfertiges Cannabis aufgefunden werden.

Nach Fund von Cannabisplantage in Solingen – auch Räume in Rommerskirchen durchsucht

Diese Cannabisplantage mit rund 1500 Pflanzen wurde am 19. Dezember in Solingen hochgenommen. © Polizei Wuppertal

Die Halle war durch aufwendige bauliche Maßnahmen an das Strom- und Wassernetz angeschlossen worden. Diese Verbindungen konnten ausfindig gemacht und getrennt werden. Im Rahmen der vor Ort stattfindenden Ermittlungen wurde bekannt, dass der Beschuldigte über Räume in Rommerskirchen verfügt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal ordnete der Ermittlungsrichter auch die Durchsuchung dieser Räume an. Die Polizei Neuss vollstreckte anschließend den Beschluss und fand in einem Keller sowie einem Schuppen zwei kleinere Plantagen mit insgesamt circa 350 weiteren Cannabispflanzen.

Cannabisplantage in Solingen hochgenommen – Betreiber wird Haftrichter vorgeführt

In Solingen und Rommerskirchen wurden diverse Spurenträger, elektronische Geräte, Plantagenequipment und ein Tresor sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige am 20. Dezember dem Haftrichter vorgeführt. Für den Fall einer Verurteilung droht ihm eine langjährige Freiheitsstrafe. Erst Mitte November hatte die Polizei in Willich ebenfalls eine riesige Cannabisplantage entdeckt. (ots/mo)