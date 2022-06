Sonne in NRW erwartet - Schauer und Gewitter am Sonntag

Besucherinnen und Besucher genießen vom Drachenfelsen aus die Aussicht ins Rheintal. © Thomas Banneyer/dpa

Erst überwiegend sonnig und warm, dann Schauer und Gewitter: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende eine zweigeteilte Wetterlage. Während sich die meisten zunächst über freundliche Sommertage freuen können, wird es am Sonntag verbreitet ungemütlich, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen sagte. Am Freitag und Samstag gebe es viel Sonne und es sei mit maximal 22 bis 27 Grad sommerlich warm.

Essen - Lediglich im Süden seien im Laufe der Abende vereinzelte Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen.

Am Sonntag gebe es dagegen verbreitet schauerartigen Regen und Gewitter mit teils stürmischen Böen. Lokal sei auch Unwettergefahr durch heftigen Starkregen möglich - bei Höchsttemperaturen von 21 bis 24 Grad. Auch zu Wochenbeginn bleibe es wechselhaft, sagte der DWD-Experte. Zwar beruhige sich das Wetter am Montag ein wenig, allerdings könne es weiter kurze Gewitter geben. Zudem werde es wieder kühler. dpa