Frau klaut Sonnenblumenöl bei Kaufland – als sie erwischt wird, beißt sie zu

Ärger um Sonnenblumenöl bei Kaufland: Eine Kundin (59) ging auf einen Ladendetektiv los (Montage). © Gustavo Cuevas/dpa & Andreas Geber/dpa

Siegburg (NRW): Eine Frau hat bei Kaufland versucht, Sonnenblumenöl zu klauen. Als der Ladendetektiv sie darauf anspricht, eskaliert die Situation – und sie beißt zu.

Siegburg – Sonnenblumenöl ist aktuell ein beliebtes Produkt in Supermärkten und Discountern in Deutschland. Vielerorts sind die Regale leer, die Preise für Sonnenblumenöl sind zudem zuletzt gestiegen. Eine Frau versuchte jetzt sogar, mehrere Flaschen Sonnenblumenöl bei Kaufland in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) zu klauen, wie 24RHEIN berichtet.

Siegburg: Frau klaut Sonnenblumenöl bei Kaufland – Ladendetektiv erwischt sie

Die Frau steckte mehrere Flaschen des Öls sowie zwei Packungen Stifte und zwei Klebestifte in ihre Handtasche. Ein Ladendetektiv beobachtete sie dabei. Im Anschluss ging sie zur Kasse und zahlte die Waren, die sich in ihrem Einkaufswagen befanden. Das Sonnenblumenöl und die Büroartikel erwähnte sie allerdings nicht.

Kaufland: Sonnenblumenöl geklaut – Frau beißt Ladendetektiv

Nachdem die 59-Jährige den Inhalt ihres Einkaufswagens gezahlt hatte, sprach der Ladendetektiv sie auf den Diebstahl an. Die Frau versuchte, mit dem geklauten Sonnenblumenöl aus der Kaufland-Filiale in der Wilhelm-Ostwald-Straße zu flüchten, doch der Detektiv stellte sich ihr in den Weg. Als er die Frau festhalten wollte, biss sie ihm in den Finger. Doch nicht nur das, sie rammte ihm einen Einkaufswagen mehrmals gegen die Schienbeine. Erst wenige Tage zuvor gab es in einer Lidl-Filiale in Lüdenscheid Streit wegen Sonnenblumenöl – die Folge war eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Warum ist Öl knapp? In Supermärkten ist unter anderem auch Sonnenblumenöl seit Wochen Mangelware. Daher wurden auch die Abgabemengen für das Öl zum Teil stark beschränkt. Grund für den Öl-Engpass ist auch der Krieg in der Ukraine. Die Ukraine ist das wichtigste Lieferland für Sonnenblumenöl. Auch Russland liefer normalerweise einen großen Anteil. Diese Lieferungen bleiben jetzt seit Wochen aus.

Der Ladendetektiv konnte die Frau dennoch festhalten, bis die Polizei vor Ort eintraf. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Wie die Polizei auf Nachfrage von 24RHEIN mitteilt, wurde der Ladendetektiv nicht verletzt. (mlu)