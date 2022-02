SPD schlägt Prämien für Ausbildungsplatzvergabe vor

Teilen

Um mehr Jugendlichen mit Haupt- und Realschulabschluss in Nordrhein-Westfalen einen Ausbildungsplatz zu verschaffen, schlägt die SPD Prämien für Unternehmen vor. Betriebe, die gezielt Absolventinnen und Absolventen mit Haupt- und Realschulabschluss einstellten, sollten Prämien erhalten, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag. Prämien sollte es nach Ansicht der SPD-Fraktion auch für Schulen geben, die Jugendlichen erfolgreich eine Ausbildung nach der Klasse 10 vermittelten.

Düsseldorf - Nicht zuletzt sei eine Ausbildungsplatzgarantie nötig.

Der Anteil von praktischen Unterrichtsinhalten sollte nach Ansicht der SPD-Fraktion in der Sekundarstufe I erhöht werden, um handwerkliche Talente zu fördern. An allen Haupt-, Real- und Gesamtschulen solle es Bildungslotsen und Coaching-Programme geben.

Laut einer Anfang Februar bekannt gewordenen Studie setzen Unternehmen in NRW bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen immer stärker auf Abiturienten statt auf Haupt- und Realschüler. „Das Abitur ist der einzige Schulabschluss, der mit Sicherheit eine Zukunftschance eröffnet“, heißt es in der Studie des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Für alle anderen Abschlüsse gelte das nur noch sehr eingeschränkt. Institutsleiter Dieter Dohmen schlug eine Prämie von 25.000 Euro für Unternehmen je Ausbildungsplatz für Haupt- oder Realschulabsolventen vor.

Die Hälfte der Abiturienten in NRW mache das Abitur inzwischen an berufsbildenden Schulen, sagte Dohmen. Mehr als die Hälfte eines Abiturientenjahrgangs nehme eine berufliche Ausbildung auf. Bei den Realschülern seien es 40 Prozent, bei den Hauptschülern knapp jeder zweite. Die Zahl der Ausbildungsplätze in NRW sei zudem gesunken.

Dohmen verwies zudem auf dramatische Bildungslücken bei Jugendlichen. Laut Studien könne jeder oder jede fünfte 15-Jährige in NRW kaum richtig lesen, schreiben und rechnen. Sechs Prozent verließen die Schule ohne Abschluss. dpa