SPD-Vorstand berät über Schritte nach Kutschaty-Rücktritt

Thomas Kutschaty, Landesvorsitzender der SPD in Nordrhein-Westfalen, geht nach einem Statement im Johannes-Rau-Haus. © Federico Gambarini/dpa

Der Vorstand der nordrhein-westfälischen SPD hat Beratungen über das weitere Vorgehen nach dem Rücktritt von Parteichef Thomas Kutschaty aufgenommen. An der Sitzung am Freitagabend in Dortmund nahmen einer Sprecherin zufolge mehr als 30 Personen teil. Zuvor war bereits das Präsidium zusammengekommen. Die noch amtierende Generalsekretärin Nadja Lüders und der stellvertretende Landeschef Marc Herter wollten am späteren Abend über die Ergebnisse informieren.

Dortmund - Sie waren vom Vorstand des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands beauftragt worden, den anstehenden Prozess zu moderieren.

Kutschaty war am Donnerstag zurückgetrten; gut zehn Monate nach der schweren Wahlniederlage der SPD bei der NRW-Landtagswahl. Intern hatte es verstärkt Kritik am Kurs des 54-Jährigen gegeben, der zudem Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag sowie stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender ist. Auslöser seines Rücktritts war eine umstrittene Personalentscheidung zur Neubesetzung des Postens der SPD-Generalsekretärin in NRW, mit der er sich im Präsidium nicht durchsetzen konnte.

Zu den Beratungen waren auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und der Chef der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Achim Post, nach Dortmund gekommen. dpa