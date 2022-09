Mann entdeckt Karton auf der Straße – dann rückt Spinnen-Experte an

Von: Mick Oberbusch

Ein Anwohner entdeckte einen Karton auf der Straße, als er den Inhalt sah, wählte er den Notruf. © Sebastian Gollnow/dpa

In Aachen hat ein Anwohner einen Karton mit Vogelspinnen auf offener Straße gefunden. Ein Spinnen-Experte rückte an – und gab Entwarnung.

Aachen – Wohl nur die wenigsten Menschen bleiben beim Anblick einer Vogelspinne vollkommen ruhig – die meisten würden beim bloßen Erblicken des Achtbeiners wahrscheinlich sofort die Flucht antreten. So augenscheinlich auch in Aachen, wo ein regelrechter Schock-Fund auf der Straße jüngst für einen Experten-Einsatz sorgte. Denn aus dem Frankenberger Viertel ereilte die Polizei Aachen am Morgen des 21. September ein Notruf, weil ein Anwohner um kurz nach 9 Uhr einen unheimlichen Karton mitten auf der Straße entdeckte, berichtet 24RHEIN.

Ekel-Fund im Frankenberger Viertel in Aachen – Polizei versteht Spinnen-Notruf

„Dass niemand völlig ruhig bleiben würde, wenn man einem Exemplar der Familie Theraphosidae (Vogelspinne) auf der Straße begegnet, das ist wohl völlig klar. Ganz ehrlich: Bei den allermeisten von uns reicht doch schon eine Tegenaria domestica (Hausspinne) an der Kellerwand, um einen sofortigen Umzug ernsthaft in Erwägung zu ziehen“, so die Polizei Aachen in einer Mitteilung – deshalb sei der Notruf nur umso verständlicher gewesen.

Aachen: Spinnen-Fund im Frankenberger Viertel – Hobby-Arachnologe mit schnellem Befund

„Wie es der Zufall so will, hatte die Leitstelle einen echten Hobbyarachnologen zur Stelle. Der gab schon kurz darauf Entwarnung für das Frankenberger. Ergebnis des zoologischen Gutachtens: Es handelt sich lediglich um die Häute besagter Tiere. Diese wechseln nämlich mehrfach im Jahr ihr komplettes Außenskelett“, teilt die Polizei mit. Weniger eklig wird der Vorfall dadurch aber trotzdem nicht. Zuletzt hatte auch ein besonderer Fund im Ahrtal für Gesprächsstoff gesorgt. (mo)