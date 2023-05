Sprengmeister und Wissing einig: Brücken-Abbruch war Erfolg

Sprengung der Talbrücke Rahmede, der Sprengstoff in den Brückenpfeilern explodiert, danach sinkt die Talbrücke wie geplant zu Boden. © Christoph Reichwein/dpa

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die Sprengung der Autobahnbrücke Rahmede in Lüdenscheid in NRW am Sonntag als vollen Erfolg bezeichnet. Der Sprengmeister und sein Team hätten die schwierige Aktion präzise erledigt, lobte der FDP-Minister am Sonntag unmittelbar nach dem Sprengabbruch im Sauerland. Das bis zu 70 Meter hohe und 17.000 Tonnen schwere Bauwerk war am Mittag in ein gigantisches Fallbett gestürzt.

Lüdenscheid - Wissing betonte, es sei ein „Tag des Optimismus und ein Tag der Zuversicht“, nachdem die Brücke an der wichtigen A45 seit 17 Monaten folgenschwer gesperrt und die Region hart getroffen sei.

Sprengmeister Michael Schneider von der Firma Liesegang, der mit „Bravo-Rufen“ empfangen wurde, sagte: „Ich bin einfach nur happy, happy, happy, dass alles genauso gelaufen ist, wie wir es wollten.“ Die Brücke sei „artig“ in ihr Fallbett aus 100.000 Kubikmetern Erdmasse niedergegangen, die Sprengung exakt so abgelaufen, wie vorausberechnet.

Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (SPD) schilderte, mehrere Tausend Menschen in der Innenstadt hätten die Sprengung bei einem Public Viewing mit „emotionaler Angefasstheit“ verfolgt. Mit dem Abbruch müsse nun auch ein echter Aufbruch gelingen. Wissing sagte einen schnellstmöglichen Neubau zu. dpa