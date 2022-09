Betrunkener kracht frontal in anderen PKW – zwei Schwerverletzte in NRW

Von: Benjamin Stroka

Bei Stolberg kam es auf einem Parkplatz zu einem schweren Frontal-Zusammenstoß zwischen zwei PKW. © Polizei Aachen

Bei Stolberg hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Zwei PKWs krachten frontal zusammen, die Insassen wurden schwer verletzt.

Köln – Das hat ordentlich gekracht: Bei einem Verkehrsunfall zwischen Breinig und Zweifall (bei Stolberg in der Städteregion Aachen) sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 61-jähriger Autofahrer aus Stolberg gegen 15:20 Uhr mit seinem Wagen auf der Winterstraße in Fahrtrichtung Zweifall unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in der Kurve am Parkplatz „Roggenläger“ mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 47-jährigen Frau (ebenfalls aus Stolberg) frontal zusammen, berichtet 24RHEIN.

Frontal-Crash zwischen zwei Autos bei Stolberg – Fahrende mussten aus PKW befreit werden

Was? Schwerer Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW; die Fahrenden (Mann, 61; Frau, 47) mussten aus ihrem Wagen befreit werden.

Schwerer Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW; die Fahrenden (Mann, 61; Frau, 47) mussten aus ihrem Wagen befreit werden. Wo? Zwischen Breinig und Zweifall bei Stolberg (NRW), nahe dem Parkplatz „Roggenläger“

Zwischen Breinig und Zweifall bei Stolberg (NRW), nahe dem Parkplatz „Roggenläger“ Wann? Mittwoch, 14. September, gegen 15:20 Uhr

Die Feuerwehr musste die beiden Fahrer aus ihren Wagen befreien. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Weil der 61-jährige Autofahrer offenbar Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zudem hatte er auch keinen gültigen Führerschein. Die Winterstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ebenfalls zu einem schweren Unfall war es am Vortag auf der A3 (Höhe Köln-Dellbrück) gekommen. (ots/mo)