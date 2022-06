Straßenfeste in Köln: Ehrenfeld, Deutz, Agnesviertel – Termine im Überblick

Feiern und flanieren in Köln

In Köln finden 2022 zahlreiche Straßenfeste statt. Mit dabei: Körnerstraßenfest, CSD-Straßenfest, Altstadtfest, Kalker Festmeile. Die Termine im Überblick.

Köln – In verschiedenen Stadtfesten in Köln herrscht 2022 wieder buntes Treiben – denn endlich können die Kölner Straßenfeste wieder stattfinden. Bunt, schrill und laut wird es unter anderem auf dem CSD-Straßenfest am Heumarkt und Alter Markt. Aber auch auf dem Ehrenfelder Straßenfest, dem Kölner Rheinuferfest und dem Familien- und Stadtteilfest in Deutz ist einiges geboten. 24RHEIN zeigt, in welchem Stadtteilen wann gefeiert wird.

Straßenfest und Veedelsfest in Köln: Ehrenfeld, Agnesviertel, Deutz – Termine 2022

Egal, ob in Ehrenfeld, in Kalk, in Lindenthal, in Deutz oder in der Kölner Innenstadt – mit zahlreichen Veedels- und Straßenfesten kehrt in Köln endlich wieder die gewohnte Normalität zurück. In vielen Stadtteilen wird also endlich wieder gefeiert, gelacht und getanzt. Die Feste im Überblick:

Körnerstraßenfest (Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld) : 25. Juni 2022

: 25. Juni 2022 Le Tour Belgique im Belgisches Viertel (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) : 25. Juni 2022

: 25. Juni 2022 Kalker Festmeile (Stadtbezirk Köln-Kalk) : 25. und 26. Juni 2022

: 25. und 26. Juni 2022 CSD-Straßenfest am Heumarkt und Alter Markt (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) : 1. bis 3. Juli 2022

: 1. bis 3. Juli 2022 Familien- und Veedelsfest in Lindenthal : 8. bis 10. Juli 2022

: 8. bis 10. Juli 2022 Kölner Rheinuferfest an der Hohenzollernbrücke (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) : 16. und 17. Juli 2022

: 16. und 17. Juli 2022 Familien- und Stadtteilfest Deutz (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) : 6. und 7. August 2022

: 6. und 7. August 2022 Ehrenfelder Straßenfest (Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld) : 13. und 14. August 2022

: 13. und 14. August 2022 Altstadtfest (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) : 12. bis 14. August 2022

: 12. bis 14. August 2022 Straßenfest im Agnesviertel (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) : 20. und 21. August 2022

: 20. und 21. August 2022 Landmannstraßenfest in Neuehrenfeld (Stadtbezirk Köln-Ehrenfeld) : 10. und 11. September 2022

: 10. und 11. September 2022 Carrée-Fest in Sülz und Klettenberg (Stadtbezirk Köln-Lindenthal) : 3. bis 4. September 2022

: 3. bis 4. September 2022 Dä längste Desch vun Kölle im Severinsviertel (Stadtbezirk Köln-Innenstadt) : 17. bis 18. September 2022

: 17. bis 18. September 2022 Festmeile Dellbrück (Stadtbezirk Köln-Mülheim): 24. und 25. September 2022

Straßenfest Köln: Körnerstraßenfest, Kalker Festmeile und Le Tour Belgique am 25. Juni 2022

„Körnerstraßenfest“ in Ehrenfeld: Samstag, 25. Juni 2022

„Le Tour Belgique im Belgischen Viertel“: Samstag, 25. Juni 2022

Kalker Festmeile auf der Hauptstraße in Kalk: Samstag, 25. und Sonntag, 26. Juni 2022

Am letzten Juni-Wochenende finden in Köln gleich drei Events in drei Veedeln statt – das „Körnerstraßenfest“ in Ehrenfeld, die „Kalker Festmeile“ in Kalk und die „Le Tour Belgique“ im Belgischen Viertel. Die „Kalker Festmeile“ läuft über das ganze Wochenende, dort werden auf der Kalker Hauptstraße zahlreiche Bands und Artisten auftreten. Außerdem gibt es auf dem Gelände der Brauerei Sünner Brauereiführungen und Biertastings.

Die „Le Tour Belgique“ im Belgischen Viertel ist am Samstag, 25. Juni geplant – dort können Besucherinnen und Besucher an bis zu 60 Events im ganzen Veedel teilnehmen. Unter anderem gibt es Events wie „Gin & Cocktail Tasting“ im Look! Concept Store an der Brüsseler Straße oder „Cold Brew Tasting“ im Magasin 2. Auch einige DJ-Sets und Konzerte werden angeboten – zum Beispiel treten die „Veedelperlen“, die „größte Görlband der Welt“ mit 160 Frauen um 17 Uhr in der Kirche St. Michael auf. Wer selbst mit trällern will, kann um 19 Uhr den „Kneipenchor“ in der Wohngemeinschaft im Belgischen Viertel besuchen.

Köln: CSD-Straßenfest mit Tim Bendzko in der Kölner Innenstadt

Straßenfest zum CSD 2022 in Köln auf dem Heumarkt/Alter Markt: Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Juli 2022

Im Juli steht Köln wieder ganz im Zeichen der LGTBQ+-Community. Denn bis einschließlich 3. Juli findet dort der Cologne Pride statt, vom 1. bis 3. Juli ist außerdem das Straßenfest zum CSD 2022 in Köln auf dem Heumarkt und dem Alter Markt geplant. Neben mehreren Informations- und Verkaufsständen soll es dabei in diesem Jahr auch wieder mehrere Bühnen geben. Unter anderem tritt dort auch der deutschsprachige Künstler „Tim Bendzko“ auf. Übrigens: Alle Events und Veranstaltungen rund um den Cologne Pride zeigt 24RHEIN im Überblick.

Straßenfeste in Köln: Ehrenfelder Straßenfest auf der Venloer Straße

Ehrenfelder Straßenfest auf der Venloer Straße: Samstag, 13. und Sonntag, 14. August 2022

Die Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld ist wohl jedem Kölner und jeder Kölnerin bekannt. An der lebendigen Hauptverkehrsstraße reihen sich Geschäfte, Imbisse, Cafés, Restaurants und Bars aneinander. Dort, wo der Verkehr normalerweise niemals still steht, gibt es für Autofahrer am 13. und 14. August jedoch kein Durchkommen. An diesem Wochenende findet auf der Venloer Straße nämlich das „Ehrenfelder Straßenfest“ statt – mit einer Festmeile aus Straßenhändlern, Live-Musik und mehreren Bühnen. Zudem gibt es eine Street-Food-Area in der Nähe des Geißelplätzchens.

Straßenfest Köln: Straßenfest im Agnesviertel startet am 20. August 2022

Straßenfest im Agnesviertel an der Neusser Straße: Samstag, 20. und Sonntag, 21. August 2022

Das Agnesviertel ist mit prächtigen Altbauten und der Agneskirche als eines der beliebtesten Veedel in Köln und liegt im Stadtteil Neustadt-Nord im Stadtbezirk Innenstadt. Zwischen Ebertplatz und Agneskirche wird am 20. und 21. August auf der Neusser Straße wieder Trubel herrschen – denn dann findet dort erneut das „Straßenfest im Agnesviertel“ statt. (nb)