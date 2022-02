Streik am Flughafen Düsseldorf: Airport rechnet mit Flugausfällen

Teilen

Der Streik am Flughafen Düsseldorf wird voraussichtlich zu langen Wartezeiten und Ausfällen führen (Symbolbild). © Roland Weihrauch/dpa

Am Flughafen Düsseldorf kommt es am Freitag zu längeren Wartezeiten, Flugausfälle drohen. Es gibt einen Streik beim Sicherheitspersonal.

Düsseldorf – Wer am Freitag eine Reise vom Flughafen Düsseldorf* geplant hat, muss mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal am Airport in Düsseldorf* am Freitag (25. Februar) zum Streik aufgerufen. Das betrifft in großem Maße auch die Passagierkontrollen. Der Flughafen rechnet mit langen Wartezeiten und vielen ausfallenden Flügen.

24RHEIN* zeigt, was Reisende über den Streik am Flughafen Düsseldorf wissen müssen.

Der Streik ist ein weiterer Schritt der Gewerkschaft Verdi im aktuellen Tarifstreit in der Luftsicherheitsbranche. Nach bislang zwei Gesprächsrunden gab es noch keine Einigung. Bereits am Mittwoch (23. Februar) gab es einen Streik am Flughafen Köln/Bonn*. Dort kamen Passagiere aber glimpflich davon, weil vor allem der Frachtbereich betroffen war. (bs) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA