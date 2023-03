Millionen Menschen betroffen: Mega-Streik legt NRW lahm

Von: Mick Oberbusch

Am 3. März finden in NRW diverse ÖPNV-Streiks und Klima-Demonstrationen statt – was das Bundesland ein Stück weit lahmlegen könnte.

Köln – Der 3. März wird in der Rückbetrachtung wohl als größter Streiktag in NRW seit langer Zeit in Erinnerung bleiben. In etlichen Städten steht nach einem Aufruf von Verdi und Fridays For Future (FFF) der ÖPNV still, zugleich kommt es an diesem Freitag zu von letztgenannter Organisation veranstalteten Klima-Demonstrationen. Was am Freitag auf NRW zukommt, im Überblick.

ÖPNV-Streik und Klima-Demos in NRW wann? Freitag, 3. März 2023 wo? In ganz NRW

ÖPNV in NRW steht am Freitag, 3. März still – fast alle Großstädte betroffen

Die wohl größten Auswirkungen dürfte der ÖPNV-Streik in diversen NRW-Städten am Freitag, 3. März haben. So stehen beispielsweise in Köln die Bahnen der KVB still, in Bonn wird die SWB bestreikt. Auch im Ruhrgebiet kommt es zu ÖPNV-Streiks. Wie wa.de berichtet, wird unter anderem in Essen bei der Ruhrbahn gestreikt; ebenso bei der STOAG in Oberhausen. Auch in Aachen stehen die öffentlichen Verkehrsmittel still; die ASEAG wird ebenfalls bestreikt. Somit brauchen Menschen, die am Freitag auf den ÖPNV angewiesen sind, starke Nerven und einen Alternativ-Plan.

In NRW stehen am 3. März der Bahnverkehr in etlichen Großstädten lahm. © Christoph Hardt/Imago

ÖPNV-Streik in NRW am Freitag, 3. März – unter anderem diese Städte sind betroffen

Nicht nur ÖPNV-Streik am 3. März in NRW – auch Klim-Demos in etlichen Großstädten

Doch nicht nur im ÖPNV wird am Freitag, 3. März, gestreikt – auch zum Klimastreik gehen in NRW etliche Menschen auf die Straße. So bereitet sich die Polizei Köln bereits auf den Klimastreik in der Stadt vor, auch in Düsseldorf ist eine Kundgebung von 16 bis 21 Uhr mit rund 2500 Menschen geplant. Auch in Essen gehen Klima-Demonstrantinnen und -Demonstranten auf die Straße. Was auch für Einschränkungen beim Verkehr sorgen könnte. Weshalb man auch hier voraussichtlich besonders starke Nerven braucht. (mo)