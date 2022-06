Tödlicher Unfall in Umspannwerk: Mitarbeiter stirbt durch Stromschlag

Von: Oliver Schmitz

Ursache für den Stromausfall in Kalkar und Xanten warein Kurzschluss am Umspannwerk am Oyweg. Ein Mann starb dabei. © Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Stromausfall in Kalkar: Am Umspannwerk Oyweg ist es zu einem Kurzschluss gekommen. Ein Westnetz-Mitarbeiter starb.

Kalkar – Am Dienstagmorgen (7. Juni) ist in Kalkar im Kreis Kleve und Xanten im Kreis Wesel der Strom ausgefallen. Ursache war ein Kurzschluss in einem Umspannwerk, wie die Freiwillige Feuerwehr Kalkar mitteilte. Dieser war durch einen Unfall verursacht worden, bei dem ein Mitarbeiter von Westnetz durch einen Stromschlag ums Leben kam, berichtet 24RHEIN. Am Nachmittag gab es Entwarnung über die Nina-Warn-App.

Stromausfall in NRW: Zuerst Kalkar und dann Xanten betroffen

Hunderte Haushalte in ganz Kalkar sowie Teilen von Bedburg-Hau und Uedem hatten ab seit circa 9:43 Uhr keinen Strom. Auch das Handynetz ware stellenweise ausgefallen. Die Störung dauerte letztlich rund drei Stunden an. Ausgegangen war der Stromausfall von einem Arbeitsunfall am Umspannwerk am Oyweg. Dabei wurde ein Westnetz-Mitarbeiter infolge eines Stromschlags tödlich verletzt. „Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen“ sei er noch vor Ort gestorben, berichtet die Feuerwehr.

Neben Kalkar war am Dienstagmittag auch der naheliegende Ort Xanten vom Stromausfall betroffen. Vor allem in der Ortschaft Marienbaum hatten viele Haushalte zeitweise ebenfalls keinen Strom mehr. Gegen 13:28 Uhr wurde in beiden Orten aber Entwarnung gegeben. Der Stromausfall und Probleme beim Mobilfunknetz konnten behoben werden. Erst vergangene Woche hatte es in Hagen ebenfalls einen größeren Stromausfall gegeben.

Kalkar Stromausfall: Über 300 Meldungen in ganzer Stadt – auch Verwaltung betroffen

Wie weitreichend der Stromausfall in Kalkar am Dienstag tatsächlich war, sah man anhand der Meldungen von Betroffenen. Am Dienstagmorgen gab es zeitweise weit über 300 Haushalte, die auf Störungsauskunft.de über fehlendem Strom berichteten. „Durch den Unfall ist in Kalkar flächendeckend der Strom und teilweise das Handynetz ausgefallen“, teilt die am Morgen Feuerwehr mit. Wie viele Menschen aber genau betroffen waren, ist aber noch unbekannt. Die Störung hatte zeitweise aber auch Auswirkungen aufs öffentliche Leben. Am Morgen war zum Beispiel die Stadtverwaltung Kalkar telefonisch nicht erreichbar.

Stromausfall in Kalkar: So sollten sich Betroffene verhalten

In den Medien informieren zum Beispiel per (Auto-)Radio – dieses soll angeschaltet bleiben

Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste reduzieren

Netzbetriebenen Geräte ausschalten

Nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr) wählen

Nachbarn informieren und wenn nötig Hilfe leisten

Stromausfall in Kalkar: Anlaufstellen für Betroffene

Gerätehäuser der Feuerwehr in Kalkar (Kalkar, Wissel, Niedermörmter, Appeldorn, Grieth, Hönnepel, Emmericher Eyland)

Till-Moyland

Ab circa 11:30 Uhr standen allen vom Stromausfall betroffenen Bürgern zwei Anlaufstellen zur Verfügung. Diese wurden in den Gerätehäusern der Feuerwehr im Stadtgebiet Kalkar und in Till-Moyland eingerichtet. (os)