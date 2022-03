Stürmer Terodde bleibt weitere Saison beim FC Schalke 04

Teilen

Schalkes Simon Terodde klatscht in die Hände. © David Inderlied/dpa/Archivbild

Top-Torjäger Simon Terodde wird auch in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 auflaufen. Der Vertrag des 34-Jährigen verlängerte sich mit seinem Einsatz am Samstag beim 2:1 (1:0) gegen Hannover 96 automatisch um ein Jahr, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. „Simon hat von Anfang an gezeigt, wie wichtig er für den FC Schalke 04 ist. Das gilt nicht nur für seine Leistungen auf dem Platz, sondern auch für sein Vorangehen innerhalb der Kabine.

Gelsenkirchen - Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder in einer Vereinsmitteilung.

Terodde, mit 161 Toren Rekordtorschütze im deutschen Unterhaus, war in dieser Saison zu den Königsblauen gekommen und traf bisher 19 Mal. „Ich habe schon häufiger betont, dass ich gerne länger für den Verein spielen möchte. Schalke 04 ist ein besonderer Club. Dass sich mein Vertrag nun verlängert hat, freut mich daher sehr. Ich habe viel vor mit dem Team - wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen“, sagte der Stürmer. dpa