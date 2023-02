Schrecklicher Fund in Supermarkt: Lieferant findet Leiche im Kühlcontainer

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In einem Düsseldorfer Supermarkt ist eine Leiche entdeckt worden. Dem Fahrer eines Lieferanten war etwas verdächtig vorgekommen.

Düsseldorf – In einem Kühlcontainer einer Supermarktkette in Düsseldorf (NRW) ist am Sonntag eine Leiche eines 21-Jährigen gefunden worden. Der Container kam dem Fahrer eines Lieferanten beim Abholen verdächtig schwer vor, teilte die Polizei Düsseldorf mit. Der Behälter sollte demnach eigentlich leer sein. Als der Mitarbeiter den Kühlcontainer öffnete, fand er dort einen leblosen Körper.

Bei dem Toten soll es sich laut Polizei um einen 21-jährigen marokkanischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz handeln. Die Mordkommission ermittelt.