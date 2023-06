Tafeln in NRW unter Druck – anderer Lebensmittelretter wird immer größer

Die Tafeln in NRW kümmern sich um bedürftige Menschen und versorgen sie mit Lebensmitteln. Die App Too Good To Go rettet auch Essen. Das könnte Konflikte geben.

Hamm – Essen wird immer teuer, andere Dinge ebenfalls. Vielen Menschen reicht ihr Geld nicht mehr aus, um den Wocheneinkauf am Ende des Monats noch zu bezahlen. Für sie gibt es die Tafeln – auch in NRW. Nach eigenen Angaben sind sie die einzigen Lebensmittelretter mit einem karikativen Auftrag. Doch nun macht sich ein anderer Akteur auf diesem Feld immer breiter.

Too Good To Go wird immer größer und könnten den Tafeln in NRW Konkurrenz machen

Der Unterschied: Die App Too Good To Go rettet Lebensmittel nicht nur für bedürftige Verbraucher. Sie hat sich generell den Kampf gegen Food Waste auf die Fahnen geschrieben. Offenbar mit Erfolg. Wie wa.de berichtet, wächst Too Good To Go immer weiter und könnte den Tafeln in NRW und anderswo Konkurrenz machen. Auf dem Papier aber verfolgen sie ein gemeinsames Ziel.

„Wir legen all unseren Partnerbetrieben nahe, überschüssige Lebensmittel im ersten Schritt an karitative Organisationen zu spenden. Alles, was darüber hinaus übrig bleibt, zum Beispiel schnell verderbliche Ware wie Obst und Gemüse, kühlungspflichtige Lebensmittel oder Lebensmittel in kleineren Mengen, sollen dann über unsere App eine zweite Chance bekommen“, erklärte eine App-Sprecherin auf Nachfrage. Nicht immer aber gelingt das – aus den unterschiedlichsten Gründen.