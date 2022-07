Tarifvertrag Entlastung in Sicht: Kommission entscheidet

Mitarbeiter der landesweiten Unikliniken demonstrieren vor dem Landtag. © Roberto Pfeil/dpa/Archivbild

Der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen an den sechs nordrhein-westfälischen Universitätskliniken steht nach mehr als elf Wochen Streik kurz vor dem Ende. In der Nacht zum Dienstag haben die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Arbeitgeberseite eine mögliche Einigung erzielt, teilte Verdi am Dienstag mit. Die Verdi-Tarifkommission wolle demnach im Laufe des Dienstagnachmittags über die Annahme des neuen Tarifvertrags Entlastung für die sechs Unikliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und Münster entscheiden, hieß es weiter.

Essen - Sollte Verdi dem ausgehandelten Abschluss zustimmen, würden der bisher längste Arbeitskampf im Gesundheitswesens des Landes am 79. Streiktag zu Ende gehen. Die Verdi-Führung will am Abend (19.30 Uhr) in einer Pressekonferenz im Streikzelt der Uniklinik Köln darüber informieren.

Die Gewerkschaft hatte mehr als elf Wochen einen Arbeitskampf geführt, um spürbare Verbesserungen insbesondere in der chronisch unterbesetzten Pflege, aber auch in anderen Klinikbereichen zu erreichen. Weit mehr als 10.000 Operationen mussten wegen knapper Besetzung an den sechs Kliniken seit Anfang Mai verschoben werden. In einigen Teilen Deutschlands gibt es längst einen sogenannten Tarifvertrag Entlastung (TV-E), der genaue Personalbemessungen für einzelne Krankenhausbereiche regelt. dpa