Testpflicht in Fitnessstudios: Corona-Regel in NRW gekippt - doch dann doch nicht

Die 2G-plus-Regel in Fitnessstudios war vielen Menschen und auch Studiobetreibern ein Dorn im Auge. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild

Für Besucher von Fitnessstudios in NRW gilt weiter die 2G-plus-Regel. Das Oberverwaltungsgericht hatte die zwar gekippt - das Land besserte aber direkt nach.

Hamm - Wer in Nordrhein-Westfalen* in den vergangenen Wochen das Fitnessstudio besuchen wollte, der musste jederzeit einen Corona*-Test oder den Impfnachweis in der Sporttasche dabei haben. Zutritt erhielten nur geboosterte oder negativ getestete Personen. Am Dienstag schien es zwischendurch so, als sei das Geschichte. Denn wie das Oberverwaltungsgericht NRW am Dienstag mitteilte, werde die 2G-Plus-Regelung in Fitnessstudios außer Vollzug gesetzt - nur galt dies nicht lange, verrät wa.de*.

Erst im Januar hatte das Land die Corona-Regeln aus Angst vor einer raschen Ausbreitung von Omikron verschärft. Nach und nach wurden einige Regeln angepasst, um den Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung möglichst weiter zu erhöhen, berichtet wa.de*. So auch bezüglich der Fitnessstudios und der Sportausübung in Innenräumen in NRW. *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.