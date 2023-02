Fast alle Ticketautomaten am Duisburger Hauptbahnhof kaputt – „nicht zufriedenstellend“

Von: Mick Oberbusch

„Situation nicht zufriedenstellend“: In Duisburg sind fast alle Ticketautomaten kaputt. Das ärgert Kundinnen, Kunden – und auch die Deutsche Bahn. Als Grund nennt das Unternehmen: fehlende Ersatzteile.

Duisburg – Auch wenn mobile Ticketangebote wie bei der Deutschen Bahn seit Jahren auf dem Vormarsch sind und viele Reisende ihren Fahrschein in der App kaufen, sind Ticketautomaten eine für sehr viele Menschen wichtige Einrichtung, um gültige Fahrkarten zu erwerben. Am Hauptbahnhof Duisburg, immerhin einem der größten in Nordrhein-Westfalen und mit ICE-Anbindung, ist letzteres aktuell jedoch nur eingeschränkt möglich. Denn wie ein User auf Twitter berichtet, sind dort beinahe alle Automaten defekt – lediglich ein einziger funktioniert noch – angesichts vieler tausender Menschen, die jeden Tag in Duisburg losfahren oder umsteigen, eine ärgerliche Situation – gelinde ausgedrückt. Das findet auch die Deutsche Bahn, wie ein Sprecher auf 24RHEIN-Nachfrage mitteilt.

Bahn: Ticketautomaten am Hauptbahnhof in Duisburg defekt

Duisburg ist wohlgemerkt kein Einzelfall: An nicht wenigen Bahnhöfen in NRW sind Automaten defekt. Unter anderem war das über längere Zeit ein Problem am Bahnhof Flughafen Düsseldorf: Dort immerhin habe man die Probleme inzwischen beheben können, heißt es vonseiten der Bahn. In Duisburg sieht es jedoch Stand heute (8. Februar) immer noch schlecht aus. „Hier ist die Situation leider nicht zufriedenstellend, da uns derzeit Ersatzteile zur Behebung des Schadens fehlen“, teilt ein Bahnsprecher gegenüber 24RHEIN mit.

Kaputte Ticketautomaten – was sagt die Bahn?

Eine Begründung, die so manch geplagten Kunden, der all die technischen Wehwehchen der Bahn jeden Tag am geplagten Pendler-Leib spüren muss, fast zum Lachen bringen könnte. Wenn sie nicht so besorgniserregend wäre: Denn ein Konzern, der für einen wichtigen Teil der kritischen Infrastruktur in diesem Land verantwortlich ist, scheitert über Tage und Wochen an ein paar Einzelteilen. Ob es mit den allgemeinen Lieferengpässen in vielen Bereichen zusammenhängt, ist unklar. Auskunft, wann besagte Teile geliefert werden können, gibt der Bahnsprecher nicht. Aktuell wird der Duisburger Hauptbahnhof übrigens umgebaut, 2028 soll er hochmodern und fertig sein.

Bahn-Ticketautomat kaputt? So bekommt man trotzdem Fahrkarten

Es gebe jedoch diverse Möglichkeiten, auch auf anderem Wege Fahrkarten und künftig auch das 49-Euro-Ticket zu kaufen. Denn ohne Fahrschein darf man nur unter bestimmten Umständen in die Bahn steigen, wenn der Automat vor Ort kaputt ist. Die weiteren Möglichkeiten zum Ticketkauf lauten:

Digitales Ticket in der DB-App erwerben

Ein Ticket in einem der DB-Reisezentren in den Bahnhöfen kaufen

Ein Ticket kann auch nach Besuch im DB-Video-Reisezentrum (nach Video-Gespräch mit Bahnmitarbeiter) ausgestellt werden

Unter der Hotline 030/2970 können Tickets auch per Telefon gekauft werden. Abholung am Automaten (falls funktionstüchtig) oder Zustellung per Post.

Bahn-Ticket am Duisburg Hauptbahnhof kaufen – im Reisecenter, per App oder Telefon

Am Duisburger Hauptbahnhof funktionieren derzeit einige Ticketautomaten nicht – das sorgt für Frust (Symbolbild/IDZRNRW-Montage). © Fotografie73/Imago & Arnulf Hettich/Imago

Unklar bleibt, wann am Duisburger Hauptbahnhof Besserung eintritt. Heißt also: Wer am Duisburger Hauptbahnhof eine Karte am Automaten kaufen möchte, sollte vor Fahrtantritt mehr Zeit einplanen. Vor dem einzigen funktionierenden Automaten im ganzen Bahnhof kommt es immer wieder zu Staus. (mo)