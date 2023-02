„Keiner wusste, was mit ihr geschah“: Familie bekommt vermisstes Haustier zurück – nach zehn Jahren

Von: Constanze Julita

Katze Liebchen kehrt nach zehn Jahren endlich zu ihrer Familie zurück. Die Freude ist groß. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Als Katze Liebchen im Tierheim in Bonn abgegeben wurde, war die Überraschung groß. Seit 2013 war das Kätzchen vermisst, nun freut sich die Familie.

Bonn – Mit diesem Happy End hätte keiner mehr gerechnet: Zehn Jahre war sie vermisst, da taucht Katze Liebchen jetzt endlich wieder auf. Nachdem die Katze zum Tierheim in Bonn gebracht wurde, konnte Liebchens Familie sie endlich wieder in die Arme schließen, berichtet 24RHEIN.

Tierheim Bonn (NRW) entdeckt Katze Liebchen im Haustierregister

„2013 verschwand die Katze. Keiner wusste, was mit ihr geschah“, berichtet das Bonner Tierheim in einem Facebook-Beitrag. Doch Anfang der Woche (20. Februar 2023) wurde Liebchen von der Tierrettung ins Tierheim gebracht. Grund hierfür war der Tod ihres letzten vermeintlichen Besitzers. Dort hatte sich dann herausgestellt, dass das „Haustierregister Tasso die Katze seit 10 Jahren als vermisst führt“, schreibt das Tierheim. So konnte Liebchen identifiziert werden. „Die Freude ihrer richtigen Familie war unglaublich, Liebchen nach so vielen Jahren in die Arme nehmen zu dürfen“, berichtet das Tierheim.

Da Katze Liebchen so lange als vermisst galt, hat das Tierheim in Bonn noch eine Bitte an alle Tierbesitzer: „Lassen Sie Ihre Katzen bitte kennzeichnen und registrieren, es lohnt sich, ein liebes Familienmitglied unverkennbar zu machen und ins eigene Heim zurückführen zu können“.

Wiedersehen im Tierheim in Bonn sorgt für viel Rührung

Auch zahlreiche Menschen auf Facebook sind von diesem besonderen Wiedersehen sehr gerührt. „Wie schön, so tolle positive Nachrichten“, schreibt eine Userin unter den Facebook-Beitrag vom Tierheim in Bonn.

