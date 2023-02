„Lieber Martin Rütter“: NRW-Tierheim hat rührende Bitte an Hundeprofi

Von: Anna Maria Pejsek

Das Tierheim in Moers richtet eine besondere Bitte an Hundeprofi Martin Rütter. © Karina Hessland/Imago

Das Tierheim in Moers hat eine Bitte an den Hundeprofi Martin Rütter. Mit einem Facebook-Post zaubern sie Tierfreunden ein Lächeln ins Gesicht.

Moers – Das Tierheim in Moers (Kreis Wesel) hat in einem Facebook-Post die Community zum Lachen gebracht. Mit einer ganz besonderen Bitte richtet sich das Tierheim an den Hundeprofi Martin Rütter und fragt nach einem neuen Hans-Dieter, berichtet 24RHEIN.

Tierheim in Moers (NRW) nimmt „Hans-Dieter“ auf

„Heute wurde ein Hans-Dieter aus der Zucht von Martin Rütter bei uns abgegeben“, mit dieser Zeile beginnt das Tierheim in Moers einen besonderen Aufruf. Hinter Hans-Dieter versteckt sich kein echter Hund, nein, es ist ein Stoffhund, der in Martin Rütters Online-Shop erhältlich ist. Der graue Stoffhund ist schon sichtlich mitgenommen: Seine Rute und die Ohren fehlen, außerdem hat er Löcher an den Augen und an der Schnauze.

Das Tierheim schreibt humorvoll, dass sie Hans-Dieter direkt mit dem Senior Balou – offenbar ein echter Hund – vergesellschaften wollten, allerdings schlug die Kommunikation fehl, denn „durch die kupierten Ohren und die kupierte Rute“ sei das ein zu großes Hindernis gewesen. „Hinzukamen offensichtliche Zahnprobleme, die darauf schließen ließen, dass Hans-Dieter Schmerzen hat“, so das Tierheim.

Tierheim in Moers hat eine Bitte an Martin Rütter

Tierheime wie das in Moers nutzen Facebook sonst eher oft, um auf die Schicksale von Tierheimbewohnern aufmerksam zu machen oder nach einem neuen Zuhause für ihre Schützlinge zu suchen. So wie kürzlich das Tierheim Bonn, das in drei Tagen sechs Katzen aufgenommen hat, wovon zwei notoperiert werden mussten. Dieser Post mit einer Bitte an Hundeprofi Martin Rütter dürfte viele Menschen indes eher zum Lachen gebracht haben. „Lieber Martin Rütter, sollte es noch einen tierschutzkonformen Hans-Dieter unter den Unvermittelbaren geben, würden wir uns freuen, wenn er bei unserem Balou wohnen und von ihm lernen darf. Kost und Logis gehen natürlich auf uns“, schreibt das Tierheim und wünscht sich einen neuen Hans-Dieter für Balou.

Die Facebook-Fans finden den Post „herzerfrischend“ und bedanken sich für den Beitrag. „Das zaubert einem trotz aktueller Lage ein Lächeln ins Gesicht“, schreibt eine Nutzerin. Andere führen das Spielchen mit Hans-Dieter noch weiter und kommentieren: „Er scheint auch blind zu sein, habt ihr das überprüft? Da muss unbedingt ein Komplettcheck durch den Tierarzt gemacht werden“. Eine Antwort von Martin Rütter steht bislang noch aus. (amp)