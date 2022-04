TikTok-Trend: Schulklos zerstören und Waschräume anzünden – auch in Köln?

Von: Johanna Werning

Teilen

Aufgrund einer TikTok-Challenge werden wie hier an einer Gesamtschule im Main-Taunus-Kreis immer mehr Schultoiletten zerstört © 5vision Media/dpa

Bei der TikTok-Challenge „Devious Licks“ werden Schultoiletten zerstört oder sogar angezündet. In Deutschland gab es mehrere Fälle – etwa auch in Köln?

Köln – Eine neue – und sehr gefährliche – TikTok-Challenge führt nun dazu, dass immer mehr Schultoiletten zerstört werden. Erste Vandalismusfälle aufgrund der sogenannten „Devious Licks“-Challenge gab es bereits in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Teilweise wurden sogar Menschen verletzt. Auch in Köln* gibt es „viel Vandalismus an Schulen“, so die Stadt auf Nachfrage von 24RHEIN*. Aber hängt das mit der TikTok-Challenge zusammen?

24RHEIN* zeigt die Ausmaße der Schulklo-Challenge in Köln.

„Es gibt ja den Spruch, ‚öffentliches Eigentum ist nicht herrenlos‘ – das gilt natürlich auch für Schulklos“, sagt FDP-Politiker Karl Wolters. „Wenn Dritte geschädigt werden oder öffentliches Eigentum beschädigt wird, dann ist das schon eine andere Hausnummer.“ Mit harmlosen Challenges wie etwa der Ice-Bucket-Challenge hätte das nichts mehr zu tun. (jw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.