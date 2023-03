TikTok-Randale bei „Creed 3“: Kino-Kette zieht in NRW drastische Konsequenzen

Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man das Logo der App TikTok. © Fabian Sommer / dpa

Ein TikTok-Trend sorgte bei Vorstellungen von „Creed 3“ für Chaos in deutschen Kinosälen. Jetzt zieht ein Kino-Betreiber aus NRW drastische Konsequenzen.

Hamm - Im Boxer-Drama „Creed 3“ ging es am ersten Spiel-Wochenende rund. Nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern auch davor. Es gab Randale in Kinosälen in ganz Deutschland. Offenbar ein neuer TikTok-Trend sorgt dafür, dass junge Zuschauer so lange im Saal rumwüten, bis der Film abgebrochen werden muss. Auch Hamm (NRW) war betroffen.

Die Verantwortlichen von Cinemaxx haben sich jetzt zu einem drastischen Schritt entschieden: Zumindest für den Standort Hamm wurde die Freigabe des Films hochgestuft, von 12 auf 18 Jahre. Heißt: Nur noch volljährige Zuschauer dürfen hier noch „Creed 3“ anschauen, wie wa.de berichtet.