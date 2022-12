Lkw überfahrt Radfahrerin (38) in Düsseldorf – die Frau stirbt wenig später

Eine Radfahrerin erlag nach einem Unfall am Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Eine Radfahrerin wurde am Donnerstagmorgen von einem Betonmischer angefahren. Sie erlag den schweren Verletzungen. Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen am Mörsenbroicher Ei.

Düsseldorf – Eine 38 Jahre alte Radfahrerin wurde am Donnerstag in Düsseldorf-Düsseltal am Mörsenbroicher Ei von einem Lkw angefahren und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Lkw überfährt Radfahrerin an Fußgängerüberweg in Düsseldorf

Gegen 7:10 Uhr war ein 60 Jahre alter Fahrer mit einem Betonmischer auf der Münsterstraße in Richtung Rath unterwegs, berichtet 24RHEIN. An der Kreuzung Münsterstraße/Grashofstraße bog er nach rechts in die Grashofstraße ab. Dort fuhr er am dortigen Fußgängerüberweg die Radfahrerin an. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Das Fahrrad der Düsseldorferin wurde unter dem Lkw aufgefunden.

Erhebliche Verkehrsbeeinträchigungen am Mörsenbroicher Ei

Der 60-jährige Fahrer des Lkw wurde vor Ort betreut. Die Polizei Düsseldorf sichert vor Ort die Unfallspuren. Wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kommt es am Donnerstagmittag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen am Mörsenbroicher Ei. Der Lkw und das Fahrrad wurden sichergestellt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun ermittelt.

Schon am Mittwoch hatte es einen schweren Unfall in Düsseldorf gegeben. Ein 15 Jahre alter Schüler war von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. (pen)