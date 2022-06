Trauergottesdienst nach Messerattacke

Blumen und Trauerkerzen liegen vor dem Hörsaalgebäude der Hochschule Hamm. © Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Erst hat ein Messerangriff in Hamm Entsetzen ausgelöst. Einen Tag später ist eine 30-jährige Frau dann ihren Verletzungen erlegen. Die westfälische Stadt trauert.

Hamm - In Hamm findet am heutigen Mittwochabend (18.00 Uhr) ein ökumenischer Trauergottesdienst zum Gedenken an die Opfer des Messerangriffs statt. Ein 34-Jähriger Mann hatte am vergangenen Freitag eine Lehrbeauftragte an einer Hochschule mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Die 30-Jährige starb am Samstag im Krankenhaus. Drei Studierende im Alter von 22 Jahren wurden verletzt.

Der mutmaßliche Täter ist in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Die Ermittler gehen nach einem Gutachten davon aus, dass er bei der Tat schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gewesen ist. Erst zwei Tage zuvor habe er einen Suizidversuch unternommen und sei deswegen in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden.

Am Montag hatten am Campus Hamm bereits viele Trauernde Blumen und Kerzen niedergelegt und schweigend innegehalten. dpa