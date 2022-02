Trickbetrüger knöpft Seniorin fünfstellige Summe ab

Teilen

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Er gab sich als Staatsanwalt aus - und missbrauchte die Gutgläubigkeit seines Opfers: Mit dreisten Methoden hat ein Trickbetrüger eine Seniorin aus Hilden um ihre Ersparnisse gebracht. Die 82-Jährige wurde am Telefon so stark von dem unbekannten Mann unter Druck gesetzt, dass sie ihm später eine fünfstellige Summe Bargeld aushändigte. Nach Polizeiangaben hatte der Täter ihr am Dienstag erzählt, die Tochter der Seniorin habe einen schweren Autounfall verursacht, bei dem ein kleines Mädchen gestorben sei.

Mettmann - Mit geschickter Gesprächsführung überredete er sein Opfer demnach, das Geld von der Bank abzuheben, um die Tochter aus einer angeblichen Haft freizukaufen. Daraufhin übergab ihm die Frau ihre Ersparnisse auf der Straße vor ihrer Wohnung.

Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Zudem trug er laut Polizei wohl eine FFP2-Maske, eine Mütze oder Basecap, eine Winterjacke sowie eher dunkle Kleidung.

Die Polizei warnt immer wieder vor Trickbetrügern, die bevorzugt älteren Menschen Geld abknöpfen, indem sie am Telefon vermeintliche Notsituationen fingieren und letztlich die Gutgläubigkeit ihrer Opfer ausnutzen. dpa