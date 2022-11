Karneval: Wie der 11.11. in Köln abläuft – der Überblick

Alle Infos

Der Kölner Karneval 2023 beginnt am 11.11.: Die Sessionseröffnung am Freitag dürfte daher besonders groß gefeiert werden, immerhin gibt es ein Jubiläum.

Köln – Die Vorfreude bei den Karnevalsfans steigt. Am 11.11. ist es endlich wieder so weit: Der Kölner Karneval 2023 beginnt. Sowohl das Sessionsmotto 2023 als auch das designierte Kölner Dreigestirn stehen bereits fest. Und auch die Vorbereitungen für die Partys rund um die Sessionseröffnung in Köln laufen auf Hochtouren.

Karneval 2023 in Köln: Am 11.11. Start in eine besondere Jubiläumssession

+ Am 11.11. beginnt der Kölner Karneval 2023 (Symbolbild) © Beautiful Sports/Wunderl/Imago

Die Sessionseröffnung soll nicht nur wieder wie geplant gefeiert werden, der 11.11. fällt in diesem Jahr auch noch auf einen Freitag. Dadurch wird es wohl noch voller, berichtet 24RHEIN. Schließlich heißt es am Freitag, 11. November, pünktlich um 11.11. Uhr „Kölle alaaf“.

In ganz Köln wird am 11.11. gefeiert – ob im Tanzbrunnen, am Zülpicher Platz oder traditionell am Heumarkt. Immerhin steht 2023 eine echte Jubiläumssession im Kölner Karneval bevor. Neben dem Festkomitee Kölner Karneval feiern auch mehrere Karnevalsgesellschaften das 200-jährige Jubiläum. Die Gesellschaft Rote Funken haben dabei gleich doppelten Grund zur Freude: Sie feiern nicht nur ihr Jubiläum, sie stellen mit Prinz Boris I., Bauer Marco und Jungfrau Agrippina auch das Kölner Dreigestirn 2023, also die Regenten des Kölner Karnevals.

Kölner Karneval 2023: Die größten Veranstaltungen am 11.11. im Überblick

11.11. in Köln: Gutes Wetter für den Kölner Karneval – darum wird es besonders voll

In diesem Jahr hat es Wettergott Petrus offenbar gut mit den Jecken in Köln gemeint. Es soll am ganzen Tag trocken und sonnig sein. Die Polizei Köln geht deswegen davon aus, dass es am 11.11. besonders voll wird. „Wir rechnen damit, dass viele noch nach Feierabend losziehen, die das sonst nicht machen, wenn der nächste Tag ein Arbeitstag wäre.“

Kölner Karneval 2023: So sieht das Sicherheitskonzept für die Zülpicher Straße aus

Damit es dennoch sicher ist, gibt es für den Party-Hotspot am 11.11. ein besonderes Sicherheitskonzept in Köln. Das Viertel rund um die Zülpicher Straße wird komplett abgesperrt – der Eingang streng kontrolliert. Mehrere hundert Sicherheitskräfte von Polizei, Ordnungsamt und einer privaten Sicherheitsfirma sind vor Ort. (jw)

